  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Рики Мартин показал редкое фото с мужем и младшей дочкой

    • Розсилка
    Рики Мартин показал редкое фото с мужем и младшей дочкой

    В конце 2019 году у пары родился четвертый ребенок

    Рики Мартин — один из самых популярных пуэрториканских певцов в мире. Трек Livin’ la Vida Loca сделал его знаменитым на весь мир, кроме того, за него он получил престижную награду Grammy. Брутальный артист покорил миллионы женских сердец, но в 2010 году неожиданно объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И это после отношений с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой, с которой он был вместе 14 лет.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Рики Мартин показал редкое фото с мужем и младшей дочкой

    Теперь ни для кого не секрет, что Мартин живет со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они оформили отношения в 2018 году. Тогда с помощью суррогатной матери у них появился сын Ренн Мартин-Юзеф. Этот ребенок для певца стал третьим. Ранее суррогатная мать ему выносила близнецов Маттео и Валентино, которым теперь уже по 11 лет. А в октябре 2019 года артист и его возлюбленный обзавелись четвертым ребенком. У них родилась девочка Люсия.

    Обычно Рики не посвящает поклонников в свою личную жизнь. Фанаты рады и просто видеть его на сцене. Однако 21 июня, в День отца, он опубликовал редкое фото. В кадре его возлюбленный позировал с младенцем на руках — их дочкой.

    «Он и я +4», — написал артист.

     Читайте также: Что бывает, когда коты решили помочь хозяевам собирать пазлы (фото)
    знаменитости шоу-бизнес ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ