Звезда «Великолепного века» прокатилась на коне в игривом мини-платье (фото)



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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Образ Мерьем ситуативный в стиле кантри

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поддалась тренду на простые романтичные платья с цветочным принтом женственного кроя.

Немецко-турецкая актриса совсем недавно отметилась в канареечном облачении с глубоким декольте. И вот новый образ от любимой «Хюррем-султан». На сей раз артистка предстала на конной прогулке в легком платье выше колен мятного цвета.

Образ Мерьем ситуативный в стиле кантри. Все просто, натурально и лаконично. Абсолютно деревенское платье, поддержано высоким пучком, который, кстати, в моде. Жесткие черные полусапожки с пряжками в сочетании с легким платьем добавили контраста, сделав его более интересным и модным.