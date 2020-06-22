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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» прокатилась на коне в игривом мини-платье (фото)

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    Звезда &laquo;Великолепного века&raquo; Мерьем Узерли - Звезда «Великолепного века» прокатилась на коне в игривом мини-платье (фото)
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Образ Мерьем ситуативный в стиле кантри

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поддалась тренду на простые романтичные платья с цветочным принтом женственного кроя.

    Немецко-турецкая актриса совсем недавно отметилась в канареечном облачении с глубоким декольте. И вот новый образ от любимой «Хюррем-султан». На сей раз артистка предстала на конной прогулке в легком платье выше колен мятного цвета.

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    Звезда «Великолепного века» прокатилась на коне в игривом мини-платье (фото)
    Звезда «Великолепного века» прокатилась на коне в игривом мини-платье (фото)
    Звезда «Великолепного века» прокатилась на коне в игривом мини-платье (фото)
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Образ Мерьем ситуативный в стиле кантри. Все просто, натурально и лаконично. Абсолютно деревенское платье, поддержано высоким пучком, который, кстати, в моде. Жесткие черные полусапожки с пряжками в сочетании с легким платьем добавили контраста, сделав его более интересным и модным.

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