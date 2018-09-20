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    Жизнь

    Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару

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    Мелания Трамп - Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару
    Мелания Трамп

    Фотографии на крыльце Белого дома с участием Дональда и Мелании Трамп появляются в СМИ регулярно

    Лидер США проводит одну официальную встречу за другой. Вчера президентская чета принимала в гостях первых лиц Польши - Анджея и Агату Дуда.

    Для новой дипломатической встречи Мелания Трамп выбрала наряд в военно-морском стиле: белое пальто с синим воротником и манжетами от Gucci стоимостью 3160 долларов и лодочки в тон декоративных элементов. Согласовывают ли стиль своих туалетов первые леди, неизвестно, но трудно спорить - образы супруг лидеров США и Польши играли в унисон. К подобному приему Мелания уже прибегала во время встречи с королевой Иордании Ранией и другими зарубежными гостьями Белого дома. Впрочем, внимание привлекают не только перекликающиеся образы первых леди, но и тот факт, что Мелания выбрала утепленное пальто в разгар жаркого сентября в Вашингтоне.

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    Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару
    Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару
    Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару
    Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару
    Модный психолог рассказал, почему Мелания Трамп носит пальто в жару

    Трактовку новому образу Мелании Трамп дал американский fashion-психолог Даунн Карен. По ее наблюдениям, Мелания не первый раз выбирает для подобных встреч пальто и накидки, невзирая на погодные условия (вчера в Вашингтоне было плюс 29 градусов), которые позволяют ей обойтись без верхней одежды. За этим, по мнению Карен, стоит желание Мелании соответствовать «силе и могуществу» ее супруга.

    «Она облачается в пиджаки, пальто и различные накидки, как в доспехи. Она стоит рядом с одним из самых могущественных людей в мире и должна символизировать «суперженщину».

    Джерело: Hello!

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