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    Жизнь

    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> - Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    54-летняя актриса и модель решилась на откровенную съемку

    Знаменитая актриса Моника Беллуччи предстала в образе полуобнаженной русалки. Бывшая жена Венсана Касселя обнародовала кадр волнующей фотосессии. Беллуччи легла на спину в бассейне. На ней не оказалось нижнего белья. Тело скрывало лишь легкое прозрачное платье с запахом и вырезом в зоне декольте цвета кофе с молоком. «Лето», – кратко пояснила Моника.

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    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Известная брюнетка опубликовала еще несколько кадров соблазнительной фотосессии, которую сделал Тьемо Санде для французского журнала Madame Figaro. На другом снимке Моника с влажными распущенными волосами позировала в белом платье с обнаженными плечами и спиной.

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    актриса
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