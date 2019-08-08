Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья соблазнительно позировала в бассейне (фото)



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/

54-летняя актриса и модель решилась на откровенную съемку

Знаменитая актриса Моника Беллуччи предстала в образе полуобнаженной русалки. Бывшая жена Венсана Касселя обнародовала кадр волнующей фотосессии. Беллуччи легла на спину в бассейне. На ней не оказалось нижнего белья. Тело скрывало лишь легкое прозрачное платье с запахом и вырезом в зоне декольте цвета кофе с молоком. «Лето», – кратко пояснила Моника.

Известная брюнетка опубликовала еще несколько кадров соблазнительной фотосессии, которую сделал Тьемо Санде для французского журнала Madame Figaro. На другом снимке Моника с влажными распущенными волосами позировала в белом платье с обнаженными плечами и спиной.

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