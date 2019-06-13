Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье



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Кортни Кокс

Наряд в гардеробе звезды появился больше 20 лет назад

54-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс опубликовала в своем блоге «двойной» снимок. На коллаже актриса и ее 14-летняя дочь Коко. На фото они в одинаковом платье – синем повседневном наряде. Только разница между снимками – 21 год.

Нужно сказать, что за столько лет платье хорошо сохранилось, лишь немного потеряв цвет. Актриса отметила, что в свое время сделала действительно удачную покупку.

«Я не тот человек, который держится за вещи. Но покупка была чертовски хорошая, 21 год прошел» – прокомментировала коллаж американская артистка.

Добавим, у Кортни Кокс одна дочь, девочку она родила в 40 лет.