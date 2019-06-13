  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье

    • Розсилка
    Кортни Кокс - Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Кортни Кокс

    Наряд в гардеробе звезды появился больше 20 лет назад

    54-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс опубликовала в своем блоге «двойной» снимок. На коллаже актриса и ее 14-летняя дочь Коко. На фото они в одинаковом платье – синем повседневном наряде. Только разница между снимками – 21 год.

    Нужно сказать, что за столько лет платье хорошо сохранилось, лишь немного потеряв цвет. Актриса отметила, что в свое время сделала действительно удачную покупку.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье
    Моника из «Друзей» делит с дочерью одно платье

    «Я не тот человек, который держится за вещи. Но покупка была чертовски хорошая, 21 год прошел» – прокомментировала коллаж американская артистка.

    Добавим, у Кортни Кокс одна дочь, девочку она родила в 40 лет.

    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ