Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»



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Билл Клинтон и Моника Левински

В основе сюжета – секс-скандал вокруг Билла Клинтона

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен скандалу 1998 года вокруг президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински, которых обвинили в сексуальной связи. Продюсером проекта будет сама Левински. Об этом сообщает Vanity Fair.

«Другие люди рассказывали о моей роли в этой истории на протяжении десятилетий. На самом деле, только спустя почти 20 лет я могу полностью восстановить те события. Я так рада, что в нашем обществе произошли такие изменения, которые позволяют таким людям, как я, вынужденным однажды замолчать, вновь обрести свой голос», - рассказала Моника Левински.

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