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    Жизнь

    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»

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    Билл Клинтон и Моника Левински - Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Билл Клинтон и Моника Левински

    В основе сюжета – секс-скандал вокруг Билла Клинтона

    Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен скандалу 1998 года вокруг президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински, которых обвинили в сексуальной связи. Продюсером проекта будет сама Левински. Об этом сообщает Vanity Fair.

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    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»
    Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений»

     «Другие люди рассказывали о моей роли в этой истории на протяжении десятилетий. На самом деле, только спустя почти 20 лет я могу полностью восстановить те события. Я так рада, что в нашем обществе произошли такие изменения, которые позволяют таким людям, как я, вынужденным однажды замолчать, вновь обрести свой голос», - рассказала Моника Левински.

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