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    Жизнь

    Монро показала свою утреннюю «красоту»

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    <p>Монро</p> <p>instagram / julia_shelegova</p> - Монро показала свою утреннюю «красоту»

    Монро

    instagram / julia_shelegova

    Светская львица порадовала поклонников новым фото

    Травести-дива Монро показала, как выглядит во сне. Без макияжа, лицом в подушку и с едва прикрытым грудью.Такое провокационное фото блогера выложила в своем Instagram и, как всегда, шутливо подписала.

    «После таких фото и возникают слухи. Да, спала не сама, в смысле не одна. Согласие на съемку не давала, но нужно чем-то подбодрить публику», - отметила Монритта.

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    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»
    Монро показала свою утреннюю «красоту»

    «И дрыхну мордой в подушку. И свернувшись калачиком, зажевав одеяло между ног. И наиболее дикое - сплю без макияжа. Всем доброго, прохладного утра, и пусть ваш путь будет подпитывать магия этого кадра и моей сочной сисечко», - пожелала бывший Александр.

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