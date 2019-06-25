Монро показала свою утреннюю «красоту»



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Монро instagram / julia_shelegova

Светская львица порадовала поклонников новым фото

Травести-дива Монро показала, как выглядит во сне. Без макияжа, лицом в подушку и с едва прикрытым грудью.Такое провокационное фото блогера выложила в своем Instagram и, как всегда, шутливо подписала.

«После таких фото и возникают слухи. Да, спала не сама, в смысле не одна. Согласие на съемку не давала, но нужно чем-то подбодрить публику», - отметила Монритта.

«И дрыхну мордой в подушку. И свернувшись калачиком, зажевав одеяло между ног. И наиболее дикое - сплю без макияжа. Всем доброго, прохладного утра, и пусть ваш путь будет подпитывать магия этого кадра и моей сочной сисечко», - пожелала бывший Александр.