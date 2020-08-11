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    Жизнь

    Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке

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    Марианна Заборовская - Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке
    Марианна Заборовская

    Верующие считают, что яркая внешность девушки доведет владыку до греха

    В сети возник скандал из-за помощницы ректора Сретенской духовной семинарии и наместника Московского Сретенского монастыря Амвросия. Внешность его пресс-секретаря Марианны Заборовской вызвала споры среди верующих.

    Девушка делится в социальных сетях провокационными снимками. Так, недавно Заборовская показала фотографию, на которой была изображена среди огромных букетов цветов в мини-платье, демонстрируя длинные, подтянутые ноги.

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    Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке
    Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке
    Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке
    Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке
    Московский поп завел сексуальную помощницу. Прихожане в шоке

    «Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Заборовская. А не то, что вы подумали», «Девушка внешне напоминает «эскорт политиков или бизнесменов», «Ноги, кот и цветы – все самое лучшее что может показать эта дама. Жалко, по настоящему. Вот Амвросий отжигает, тоже хочу быть таким священником!», – комментируют фото девушки пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что внучка Ротару показала фото с празднования дня рождения певицы. Известно, что Ротару отпраздновала день рождения в кругу семьи — с мужем, детьми и внуками.

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