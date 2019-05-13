Мозг творческих людей мешает им зарабатывать – немецкие ученые



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unsplash / @davidclode

Исследователи заключили, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу

Немецкие ученые из Геттингенского медицинского центра выяснили, что особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги. Результаты исследования приводит издание ArtNet.

В эксперименте участвовали 24 добровольца, которых разделили на две группы: в первой были художники, фотографы, скульпторы, музыканты и актеры, во второй - страховые агенты, администраторы, инженеры и представители других «не креативных» профессий.

Каждому участнику показывали несколько изображений, на которых нужно было найти определенные цвета и нажать на кнопку. За зеленый цвет участникам давали 30 евро, а за другие ничего. В процессе тестирования мозг участников сканировали при помощи аппарата МРТ.

Когда творческие люди находили «денежный» цвет, их мозг показывал очень слабую активность в области полосатого тела - участке, который отвечает за реакцию на вознаграждение. Зато когда художники находили цвета, но не получали за это деньги, повышенная активность наблюдалась в передней префронтальной коре, которая отвечает за выработку дофамина, влияющего на чувство удовлетворения.

Исследователи заключили, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не беря в расчет материальное вознаграждение. Кроме того, «художники» могут работать гораздо лучше, когда знают, что не получат за это деньги.





Джерело: Knife