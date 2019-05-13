  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Мозг творческих людей мешает им зарабатывать – немецкие ученые

    • Розсилка
    unsplash / @davidclode - Мозг творческих людей мешает им зарабатывать – немецкие ученые
    unsplash / @davidclode

    Исследователи заключили, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу

    Немецкие ученые из Геттингенского медицинского центра выяснили, что особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги. Результаты исследования приводит издание ArtNet.

    В эксперименте участвовали 24 добровольца, которых разделили на две группы: в первой были художники, фотографы, скульпторы, музыканты и актеры, во второй - страховые агенты, администраторы, инженеры и представители других «не креативных» профессий.

    Каждому участнику показывали несколько изображений, на которых нужно было найти определенные цвета и нажать на кнопку. За зеленый цвет участникам давали 30 евро, а за другие ничего. В процессе тестирования мозг участников сканировали при помощи аппарата МРТ.

    Когда творческие люди находили «денежный» цвет, их мозг показывал очень слабую активность в области полосатого тела - участке, который отвечает за реакцию на вознаграждение. Зато когда художники находили цвета, но не получали за это деньги, повышенная активность наблюдалась в передней префронтальной коре, которая отвечает за выработку дофамина, влияющего на чувство удовлетворения.

    Исследователи заключили, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не беря в расчет материальное вознаграждение. Кроме того, «художники» могут работать гораздо лучше, когда знают, что не получат за это деньги.

     Читайте также: «Игра престолов»: 20 самых смешных мемов (фото).


    Джерело: Knife

    наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ