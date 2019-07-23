  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»

    • Розсилка
    Николь Кидман и Кит Урбан&nbsp; - Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Николь Кидман и Кит Урбан 

    Урбан сообщил, что создавал песню легкой и веселой

    51-летний Кит Урбан выпустил откровенную песню о своих отношениях с 52-летней Николь Кидман. По словам исполнителя, они живут очень активной сексуальной жизнью.

    Кантри-певец поставил свою жену в неловкое положение откровенным текстом песни Gemini («Близнецы»). В ней которой есть строчка: «Она просто маньячка в постели».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»
    Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»

    На днях Николь Кидман посетила радиошоу Kyle and Jackie O show. Ведущие поговорили с обладательницей «Оскара» за роль в фильме «Часы» о том, как она относится к творчеству мужа. Артистка призналась, что является для Урбана музой. Когда ее спросили о скандальной композиции, Кидман предпочла отшутиться. «Я ничего не решаю в его творчестве. Но да, было неловко услышать о себе такое», – с улыбкой рассказала она.

    Урбан сообщил, что создавал эту песню легкой и веселой. «Она просыпается среди ночи, чтобы заняться со мной любовью», – поет Кит. Радиоведущие попытались уточнить у актрисы, являются ли эти слова правдой. «О Боже, вы действительно хотите меня об этом расспросить? Я не стану это комментировать. Давайте сменим тему», — ответила Николь.

     Читайте также: «Тушите огонь»: Тина Кароль волнует сеть откровенными фото

     

    Николь Кидман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ