Муж Николь Кидман заявил, что она в постели «маньячка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николь Кидман и Кит Урбан

Урбан сообщил, что создавал песню легкой и веселой

51-летний Кит Урбан выпустил откровенную песню о своих отношениях с 52-летней Николь Кидман. По словам исполнителя, они живут очень активной сексуальной жизнью.

Кантри-певец поставил свою жену в неловкое положение откровенным текстом песни Gemini («Близнецы»). В ней которой есть строчка: «Она просто маньячка в постели».

На днях Николь Кидман посетила радиошоу Kyle and Jackie O show. Ведущие поговорили с обладательницей «Оскара» за роль в фильме «Часы» о том, как она относится к творчеству мужа. Артистка призналась, что является для Урбана музой. Когда ее спросили о скандальной композиции, Кидман предпочла отшутиться. «Я ничего не решаю в его творчестве. Но да, было неловко услышать о себе такое», – с улыбкой рассказала она.

Урбан сообщил, что создавал эту песню легкой и веселой. «Она просыпается среди ночи, чтобы заняться со мной любовью», – поет Кит. Радиоведущие попытались уточнить у актрисы, являются ли эти слова правдой. «О Боже, вы действительно хотите меня об этом расспросить? Я не стану это комментировать. Давайте сменим тему», — ответила Николь.