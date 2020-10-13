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    Жизнь

    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)

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    <p>53-летняя Хелен Андервуд-Колдуэлл из Ричмонда похвасталась популярностью&nbsp; у противоположного пола</p> <div></div> - «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)

    53-летняя Хелен Андервуд-Колдуэлл из Ричмонда похвасталась популярностью  у противоположного пола

    instagram.com/helenucfitness/

    Британка объяснила, как продлить молодость и привлекательность

    Зрелая красотка, 53-летняя Хелен Андервуд-Колдуэлл, призналась, что в прошлом не была адептом здорового образа жизни. Более того, впервые в спортзал она попала в возрасте 44 лет. Первая тренировка изменила ее мышление. Хелен всерьез взялась за бьюти-преображение.

     «Однажды я пошла на занятие пилатесом, и мне понравилось. Я начала тренироваться дома и бегать в парке. Вскоре я поняла, что перемены помогли мне стать увереннее», - призналась женщина. Домохозяйка увлеклась спортом и вышла на работу на должность секретаря.

    Андервуд-Колдуэлл изначально допускала ошибки – усердствовала на тренажерах и изнуряла организм диетами. Затем она стала более лояльно к себе относиться. Сейчас дама посещает «качалку» до шести раз в неделю.

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    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    «Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)
    instagram.com/helenucfitness/

    Поддерживать форму помогают и разумные ограничения в питании. Блондинка избегает полуфабрикатов и готовит полезные домашние блюда с большим количеством белков и углеводов. Ее любимыми блюдами являются омлеты, стейк, салат из авокадо, курица и рис. Она ежедневно пьет протеиновые коктейли и до трех литров воды.

    «Мое питание полностью изменилось. Теперь я ем только полезную пищу и не употребляю полуфабрикаты и соусы. Я готовлю еду заранее и лишь в субботу позволяю себе расслабиться с вином», - заверила британка.

    Старания Андервуд-Колдуэлл окупились. Она удостоилась нескольких наград, заняв 4-е место на фитнес-конкурсе Pure Elite Bikini Masters в 2016 году, первое место на Pure Elite Diamonds 2017 Bikini Masters и второе место в категории мастеров. «Я всегда стараюсь улучшить себя. Я провожу занятия, которые не считаю частью своего обучения», - подчеркнула инстазвезда.

    Хелен купается во внимании молодых людей. Она ходит на свидания, но игнорирует слишком напористых парней, которые ей пишут. «Мужчины атакуют меня в соцсетях, тренажерном зале и приложения для знакомств! В наши дни подтянутая пожилая женщина действительно популярна! Я сама предпочитаю более молодых мужчин, потому что мужчины моего возраста кажутся намного старше меня душой и телом», - пояснила британка.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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