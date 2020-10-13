«Мужчины атакуют меня!»: 53-летняя модель раскрыла секреты сексуальности (фото)



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53-летняя Хелен Андервуд-Колдуэлл из Ричмонда похвасталась популярностью у противоположного пола instagram.com/helenucfitness/

Британка объяснила, как продлить молодость и привлекательность

Зрелая красотка, 53-летняя Хелен Андервуд-Колдуэлл, призналась, что в прошлом не была адептом здорового образа жизни. Более того, впервые в спортзал она попала в возрасте 44 лет. Первая тренировка изменила ее мышление. Хелен всерьез взялась за бьюти-преображение.

«Однажды я пошла на занятие пилатесом, и мне понравилось. Я начала тренироваться дома и бегать в парке. Вскоре я поняла, что перемены помогли мне стать увереннее», - призналась женщина. Домохозяйка увлеклась спортом и вышла на работу на должность секретаря.

Андервуд-Колдуэлл изначально допускала ошибки – усердствовала на тренажерах и изнуряла организм диетами. Затем она стала более лояльно к себе относиться. Сейчас дама посещает «качалку» до шести раз в неделю.

Поддерживать форму помогают и разумные ограничения в питании. Блондинка избегает полуфабрикатов и готовит полезные домашние блюда с большим количеством белков и углеводов. Ее любимыми блюдами являются омлеты, стейк, салат из авокадо, курица и рис. Она ежедневно пьет протеиновые коктейли и до трех литров воды.

«Мое питание полностью изменилось. Теперь я ем только полезную пищу и не употребляю полуфабрикаты и соусы. Я готовлю еду заранее и лишь в субботу позволяю себе расслабиться с вином», - заверила британка.

Старания Андервуд-Колдуэлл окупились. Она удостоилась нескольких наград, заняв 4-е место на фитнес-конкурсе Pure Elite Bikini Masters в 2016 году, первое место на Pure Elite Diamonds 2017 Bikini Masters и второе место в категории мастеров. «Я всегда стараюсь улучшить себя. Я провожу занятия, которые не считаю частью своего обучения», - подчеркнула инстазвезда.

Хелен купается во внимании молодых людей. Она ходит на свидания, но игнорирует слишком напористых парней, которые ей пишут. «Мужчины атакуют меня в соцсетях, тренажерном зале и приложения для знакомств! В наши дни подтянутая пожилая женщина действительно популярна! Я сама предпочитаю более молодых мужчин, потому что мужчины моего возраста кажутся намного старше меня душой и телом», - пояснила британка.

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