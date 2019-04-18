На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери



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Фото: AFP

На популярной международной торговой площадке eBay через сутки после трагедии появились объявления с предложением купить части Нотр-Дама, обгоревшие элементы исторической конструкции

Трагедия в Париже никого не оставила равнодушными: верующие видят в пожаре знак свыше, архитекторы оплакивают потерю уникального образца средневекового зодчества, предприимчивые товарищи пытаются заработать на чувствах других.

На популярной торговой площадке интернет-аукциона eBay, спустя сутки после трагедии, можно было найти несколько объявлений, которые были напрямую связаны с пожаром в Нотр-Дам де Пари. Продавцы предлагали купить части обгоревших конструкций, угли, пепел с места события. Т

ак сказать, заиметь в личное пользование фрагмент мирового культурного наследия, пусть даже и серьезно обгоревший. Как сообщает Daily Mail, сервис начал оперативно удалять подобные предложения. В компании подчеркнули, что «не допускают продажу предмета, который позволяет зарабатывать на человеческих страданиях или на трагедии».

В итоге продавцы отделались предупреждением от администрации аукциона, но в будущем за подобные проступки они будут заблокированы. На торговой площадке разрешается устраивать только благотворительные акции для сбора средств на восстановление собора. На сегодняшний день о своем желании участвовать в реконструкции частично сгоревшего объекта заявили многие именитые люди, удалось собрать более миллиарда евро.