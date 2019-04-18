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    Жизнь

    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери

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    Фото: AFP - На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    Фото: AFP

    На популярной международной торговой площадке eBay через сутки после трагедии появились объявления с предложением купить части Нотр-Дама, обгоревшие элементы исторической конструкции

    Трагедия в Париже никого не оставила равнодушными: верующие видят в пожаре знак свыше, архитекторы оплакивают потерю уникального образца средневекового зодчества, предприимчивые товарищи пытаются заработать на чувствах других.

    На популярной торговой площадке интернет-аукциона eBay, спустя сутки после трагедии, можно было найти несколько объявлений, которые были напрямую связаны с пожаром в Нотр-Дам де Пари. Продавцы предлагали купить части обгоревших конструкций, угли, пепел с места события. Т

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    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    На eBay продают головешки из сгоревшего собора Парижской Богоматери
    Фото: AFP

    ак сказать, заиметь в личное пользование фрагмент мирового культурного наследия, пусть даже и серьезно обгоревший. Как сообщает Daily Mail, сервис начал оперативно удалять подобные предложения. В компании подчеркнули, что «не допускают продажу предмета, который позволяет зарабатывать на человеческих страданиях или на трагедии».

    В итоге продавцы отделались предупреждением от администрации аукциона, но в будущем за подобные проступки они будут заблокированы. На торговой площадке разрешается устраивать только благотворительные акции для сбора средств на восстановление собора. На сегодняшний день о своем желании участвовать в реконструкции частично сгоревшего объекта заявили многие именитые люди, удалось собрать более миллиарда евро.

     

    пожар акции
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