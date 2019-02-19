На Netflix закрыли все супергеройские сериалы Marvel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дело не в низких рейтингах, а в противостоянии Disney

Стриминговая платформа Netflix объявил об окончании сериалов по вселенной Marvel – «Каратель» и «Джессика Джонс». До этого студия производила «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Сорвиголова».

Сотрудничество Netflix и Marvel было плодотворным: с 2015 года компании выпустили 11 сезонов супергеройских сериалов. Вместе они создали сериальную вселенную с супергероями.

По мнению портала Deadline, закрытие сериалов никак не связано с рейтингами: сериал «Сорвиголова» был популярен у аудитории, да и «Каратель» с «Джессикой Джонс» не отставали в успешности. Просто Marvel намерен заключить контракт со студией Disney. Корпорация намерена в 2019 году запустить свою стриминговую платформу Disney+ и стать полноправным конкурентом Netflix.

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