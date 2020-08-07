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    Жизнь

    На премию Эмми-2020 номинирован фильм о мальчике c Донбасса

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    <p>&laquo;Лай собак вдалеке&raquo; - лента совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине</p> <div></div> - На премию Эмми-2020 номинирован фильм о мальчике c Донбасса

    «Лай собак вдалеке» - лента совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине

    Лента «Лай собак вдалеке» уже получила более 40 различных наград в мире

    Номинантом американской телевизионной премии «Эмми» стал документальный фильм «Удаленный лай собак» о мальчике, который живет на Донбассе во время боевых действий.

    Об этом сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров.

    Фильм совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине попала в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях» (Outstanding Current Affairs Documentary).

    В категорию также попали документалки о войне в Афганистане, о войне в Сирии, масштабные пожары в Калифорнии в 2018 году, о борьбе с наркоторговлей на Филиппинах и о палача «Исламского государства» Мухаммада Эмвази.

    Сафаров в комментарии «Общественном» объяснил, что эта номинация важна для Украины, поскольку о ней снова вспомнят в мире.

    «О нашей стране будут говорить в мире, нас вспомнят. А об агрессии России против Украины снова напишут медиа в мире», - отметил ассистент режиссера.

    Азад Сафаров добавил, что «Лай собак вдалеке» получил более 40 наград. Последней была - американская Peabody Award за вклад в области масс-медиа в категории «Документалистика».

    К тому же в декабре 2018 лента попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».

     «Лай собак вдалеке» рассказывает о 10-летнем мальчике, который вместе со своей бабушкой Александрой живет в небольшом доме в селе на линии фронта. Большинство людей оттуда давно уехали, но бабушки с внуком нравится жить там вместе. Поэтому они хотят остаться и дальше заботиться друг о друге несмотря на войну.

    Фильм снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. Гнутово вблизи Мариуполя находится под контролем Украины, но время от времени попадает под обстрел.
    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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