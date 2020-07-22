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    Жизнь

    В Украине за день сняли короткометражку о геях на Запорожской Сечи

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    В Украине за день сняли короткометражку о геях на Запорожской Сечи

    По сюжету, один из героев фильма предается гомосексуальному влечению, но наталкивается на ряд претензий и оскорблений

    В субботу, 18 июля, начались съемки короткометражной ленты «Главная крепость Сечи» Евгения Коршунова о гомосексуалах в украинском казачестве. Главную роль исполнит квир-модельер Михаил Коптев, который создал костюмы для фильма. Съемки продолжались один день.

    В основу картины лег инцидент, произошедший в Запорожье в 2013 году. Тогда местные гомосексуалы объединились в организацию «Гей-Форум — Сечь», что оскорбило современных запорожских казаков.

    Режиссер Евгений Коршунов уверен, что историческим и культурным достоянием Украины могут пользоваться все желающие независимо от пола и сексуальной ориентации. «Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками», — рассказал он Bird in Flight.

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    В Украине за день сняли короткометражку о геях на Запорожской Сечи
    В Украине за день сняли короткометражку о геях на Запорожской Сечи
    В Украине за день сняли короткометражку о геях на Запорожской Сечи

    По сюжету, один из героев фильма предается гомосексуальному влечению, но наталкивается на ряд претензий и оскорблений. Позже выясняется, что герой принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Узнав о конфликте, сообщество решает отомстить за обиду.

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    кино украинский фильм Запорожье ЛГБТ новости
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