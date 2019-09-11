На презентации нового iPad показали яркое фото с левого берега Киева



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На экране появилось изображение одного из киевских жилых комплексов

Вчера в театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple: Тим Кук и его команда показали новые гаджеты, на которые будет тратить деньги весь мир в ближайшее время.

Во время презентации новых продуктов команда Apple показала левый берег Киева. В частности, на экране изображен один из киевских жилых комплексов. Фото появилось во время презентации нового iPad.

Напомним о главных новинках, которые представила компания:

iPhone XI с двойной камерой, одна из которых ультраширокоугольная, экраном 6,1" и самым быстрым мобильным процессором A13 Bionic — от $699;

iPhone 11 Pro (5.8") с тремя камерами на 12 мегапикселей (обычной, телевик и ультраширокоугольной) – от $999;

iPhone 11 Pro Max (6.5") – от $1099;

Apple Watch Series 5 с новым always-on экраном, который работает на частоте 1 герц и позволяет всегда видеть циферблат – от $399;

iPad 7 поколения с 10,2-дюймовым дисплеем, чипом А10 Fusion и новым Smart Connector для умной клавиатуры – $329.

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