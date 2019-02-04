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    Жизнь

    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу

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    Меган Маркл - На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    Меган Маркл

    Меган Маркл не прекращает нарушать королевские традиции

    Так, на роды экс-актриса отправиться вместе с доулой — помощница при беременности и в родах. Меган уже нашла свою доулу и начала с ней заниматься. Ранее все члены королевской семьи рожали только с участием медперсонала.

    Как сообщило издание Us Weekly, эта помощница регулярно навещает герцогиню в Nottingham Cottage, расположенном на территории Кенсингтонского дворца, в котором пока живут супруги. Вскоре они переедут в свой новый дом в Виндзоре, где вот-вот закончится ремонт.

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    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу
    На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу

    Напомним, Меган и принц Гарри впервые станут родителями уже в апреле этого года. До сих пор неизвестно, кого ждут герцог и герцогиня Сасссекская — мальчика или девочку. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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