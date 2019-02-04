На роды Меган Маркл возьмет с собой доулу



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Меган Маркл

Меган Маркл не прекращает нарушать королевские традиции

Так, на роды экс-актриса отправиться вместе с доулой — помощница при беременности и в родах. Меган уже нашла свою доулу и начала с ней заниматься. Ранее все члены королевской семьи рожали только с участием медперсонала.

Как сообщило издание Us Weekly, эта помощница регулярно навещает герцогиню в Nottingham Cottage, расположенном на территории Кенсингтонского дворца, в котором пока живут супруги. Вскоре они переедут в свой новый дом в Виндзоре, где вот-вот закончится ремонт.

Напомним, Меган и принц Гарри впервые станут родителями уже в апреле этого года. До сих пор неизвестно, кого ждут герцог и герцогиня Сасссекская — мальчика или девочку.

Джерело: graziamagazine.ru