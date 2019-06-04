На Steam анонсировали игру, в которой можно заняться сексом со Сталиным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: store.steampowered.com

В описании игры говорится, что пользователи смогут «заняться горячей романтикой» с советским вождем

На сервисе видеоигр Steam анонсировали игру Sex with Stalin, в которой пользователи могут заняться «горячей романтикой» с руководителем СССР Иосифом Сталиным.

«Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или… покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» – говорится в описании игры.

Игрокам предложат несколько вариантов концовок, а также «аутентичные локации» — комнату допроса, рабочий кабинет, спальню и секретную «красную» комнату. Кроме того, игроки смогут «ударить вождя в живот», подключить «электричество к его соскам» и «попрыгать на его сапогах».

Джерело: Esquire