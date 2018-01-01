Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
- Вчора, 22:08
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Супермодель Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл стала гостьей шоу одного из популярных шоу Великобритании
Во время эфира 47-летняя «черная пантера» призналась, что долгое время стеснялась своего тела.
Так, речь зашла о семействе Кардашьян, и ведущий проекта поинтересовался у Наоми, что она думает по поводу моды на «голые» селфи: «Это их дело. Им нравится выкладывать обнаженные фото. Я же не могу этого делать, — рассказывает Кэмпбелл. — Я всегда стеснялась своего тела. В молодости, когда я надевала обтягивающее платье, всегда хотелось надеть свитшот, чтобы спрятать спину», — самокритично замечает модель.
Ведущие были удивленызаявлением одной из самых красивых женщин планеты: «Да, это так. Прошли годы, прежде чем я начала нравится себе в белье», — говорит Наоми.
Несмотря на неуверенность в собственной красоте, Наоми всегда верила в свои силы: «Я считаю себя феминисткой. Для меня это значит быть сильной женщиной. Но в нашем обществе к таким женщинам по‑разному относятся. Если мужчина сильный — то он молодец, а когда мы проявляем себя, нас могут осудить».
Джерело: graziamagazine.ru