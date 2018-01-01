Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела

Наоми Кэмпбелл стала гостьей шоу одного из популярных шоу Великобритании

Во время эфира 47-летняя «черная пантера» призналась, что долгое время стеснялась своего тела. Так, речь зашла о семействе Кардашьян, и ведущий проекта поинтересовался у Наоми, что она думает по поводу моды на «голые» селфи: «Это их дело. Им нравится выкладывать обнаженные фото.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супермодель Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл стала гостьей шоу одного из популярных шоу Великобритании

Во время эфира 47-летняя «черная пантера» призналась, что долгое время стеснялась своего тела.

Ведущие были удивленызаявлением одной из самых красивых женщин планеты: «Да, это так. Прошли годы, прежде чем я начала нравится себе в белье», — говорит Наоми.

Несмотря на неуверенность в собственной красоте, Наоми всегда верила в свои силы: «Я считаю себя феминисткой. Для меня это значит быть сильной женщиной. Но в нашем обществе к таким женщинам по‑разному относятся. Если мужчина сильный — то он молодец, а когда мы проявляем себя, нас могут осудить».

Джерело: graziamagazine.ru