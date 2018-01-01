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    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела

    Наоми Кэмпбелл стала гостьей шоу одного из популярных шоу Великобритании
    Во время эфира 47-летняя «черная пантера» призналась, что долгое время стеснялась своего тела. Так, речь зашла о семействе Кардашьян, и ведущий проекта поинтересовался у Наоми, что она думает по поводу моды на «голые» селфи: «Это их дело. Им нравится выкладывать обнаженные фото.
    • Вчора, 22:08
    • Розсилка
    Супермодель Наоми Кэмпбелл
    Супермодель Наоми Кэмпбелл

    Наоми Кэмпбелл стала гостьей шоу одного из популярных шоу Великобритании

    Во время эфира 47-летняя «черная пантера» призналась, что долгое время стеснялась своего тела.

    Так, речь зашла о семействе Кардашьян, и ведущий проекта поинтересовался у Наоми, что она думает по поводу моды на «голые» селфи: «Это их дело. Им нравится выкладывать обнаженные фото. Я же не могу этого делать, — рассказывает Кэмпбелл. — Я всегда стеснялась своего тела. В молодости, когда я надевала обтягивающее платье, всегда хотелось надеть свитшот, чтобы спрятать спину», — самокритично замечает модель.

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    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела
    Наоми Кэмпбелл призналась, что всегда стеснялась своего тела

    Ведущие были удивленызаявлением одной из самых красивых женщин планеты: «Да, это так. Прошли годы, прежде чем я начала нравится себе в белье», — говорит Наоми.

    Несмотря на неуверенность в собственной красоте, Наоми всегда верила в свои силы: «Я считаю себя феминисткой. Для меня это значит быть сильной женщиной. Но в нашем обществе к таким женщинам по‑разному относятся. Если мужчина сильный — то он молодец, а когда мы проявляем себя, нас могут осудить».

    Джерело: graziamagazine.ru

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