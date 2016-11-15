Новорожденную дочь Ким Кардашьян показали в реалити-шоу

Вот теперь стало ясно, почему звездные родители отказались от фотосессий для глянцевых журналов с новорожденной дочкой

Ради рейтингов собственного реалити-шоу Ким Кардашьян готова на все. Совсем недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст будут беречь новорожденную дочку от чужих глаз и даже отказали всем глянцевым журналам. Но как выяснилось, причиной отказа стали совсем не суеверия, а возможность повысить рейтинги собственного реалити-шоу.



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Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста

Вот теперь стало ясно, почему звездные родители отказались от фотосессий для глянцевых журналов с новорожденной дочкой

Ради рейтингов собственного реалити-шоу Ким Кардашьян готова на все. Совсем недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст будут беречь новорожденную дочку от чужих глаз и даже отказали всем глянцевым журналам. Но как выяснилось, причиной отказа стали совсем не суеверия, а возможность повысить рейтинги собственного реалити-шоу.

В эфире очередного выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» супруга Канье Уэста появилась в кадре с новорожденной малышкой на руках.

В кадре появилась и Кайли, которая рассказала, что общаясь с новорожденной племянницей, она поняла как правильно держать ребенка. Отметим, что спустя несколько часов после выхода в эфир нового эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян» западные СМИ сообщили, что младшая сестра Ким, 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой.



