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    Новорожденную дочь Ким Кардашьян показали в реалити-шоу

    Вот теперь стало ясно, почему звездные родители отказались от фотосессий для глянцевых журналов с новорожденной дочкой
    Ради рейтингов собственного реалити-шоу Ким Кардашьян готова на все. Совсем недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст будут беречь новорожденную дочку от чужих глаз и даже отказали всем глянцевым журналам. Но как выяснилось, причиной отказа стали совсем не суеверия, а возможность повысить рейтинги собственного реалити-шоу.
    • Сьогодні, 16:05
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    Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста
    Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста

    Вот теперь стало ясно, почему звездные родители отказались от фотосессий для глянцевых журналов с новорожденной дочкой

    Ради рейтингов собственного реалити-шоу Ким Кардашьян готова на все. Совсем недавно стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст будут беречь новорожденную дочку от чужих глаз и даже отказали всем глянцевым журналам. Но как выяснилось, причиной отказа стали совсем не суеверия, а возможность повысить рейтинги собственного реалити-шоу.

    В эфире очередного выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян» супруга Канье Уэста появилась в кадре с новорожденной малышкой на руках.

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    Новорожденную дочь Ким Кардашьян показали в реалити-шоу
    Новорожденную дочь Ким Кардашьян показали в реалити-шоу
    Новорожденную дочь Ким Кардашьян показали в реалити-шоу

    В кадре появилась и Кайли, которая рассказала, что общаясь с новорожденной племянницей, она поняла как правильно держать ребенка. Отметим, что спустя несколько часов после выхода в эфир нового эпизода реалити-шоу «Семейство Кардашьян» западные СМИ сообщили, что младшая сестра Ким, 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала мамой.


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