Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
- Сьогодні, 16:35
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Голливудский актер станет ведущим и продюсером
Дуэйн «Скала» Джонсон станет ведущим и продюсер нового тв-шоу на канале NBC «Игры титана / The Titan Games». Об этом актер рассказал Джимми Фэллону на «Tonight Show».
В спортивно-развлекательной передаче примут участие люди без спортивной подготовки, которым предстоит проверить свою силу воли и выносливость. Их ждут ежедневные тренировки под руководством самого Дуэйна Джонсона.
«Я хотел создать тв-шоу, в котором бы самые обычные люди получили возможность изменить свою жизнь и сделать что-то необыкновенное», - говорит Дуэйн. Актер также добавил, что на создание проекта его вдохновила его любимая передача «Американский воин ниндзя» (American Ninja Warrior).
В сентябре начнутся съемки первых десяти эпизодов «The Titan Games».Кстати, стать участником шоу может любой желающий, для этого до 14 апреля необходимо заполнить заявку на сайте канала NBC.
Джерело: Киноафиша