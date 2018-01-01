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    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»

    Голливудский актер станет ведущим и продюсером
    Дуэйн «Скала» Джонсон станет ведущим и продюсер нового тв-шоу на канале NBC «Игры титана / The Titan Games». Об этом актер рассказал Джимми Фэллону на «Tonight Show». В спортивно-развлекательной передаче примут участие люди без спортивной подготовки, которым предстоит проверить свою силу воли и выносливость. Их
    • Сьогодні, 16:35
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    Дуэйн Джонсон
    Дуэйн Джонсон

    Голливудский актер станет ведущим и продюсером

    Дуэйн «Скала» Джонсон станет ведущим и продюсер нового тв-шоу на канале NBC «Игры титана / The Titan Games». Об этом актер рассказал Джимми Фэллону на «Tonight Show».

    В спортивно-развлекательной передаче примут участие люди без спортивной подготовки, которым предстоит проверить свою силу воли и выносливость. Их ждут ежедневные тренировки под руководством самого Дуэйна Джонсона.

    «Я хотел создать тв-шоу, в котором бы самые обычные люди получили возможность изменить свою жизнь и сделать что-то необыкновенное», - говорит Дуэйн. Актер также добавил, что на создание проекта его вдохновила его любимая передача «Американский воин ниндзя» (American Ninja Warrior).

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    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»
    Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»

    В сентябре начнутся съемки первых десяти эпизодов «The Titan Games».Кстати, стать участником шоу может любой желающий, для этого до 14 апреля необходимо заполнить заявку на сайте канала NBC. 

    Джерело: Киноафиша

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