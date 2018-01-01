Дуэйн Джонсон запускает свое шоу «The Titan Games»

Голливудский актер станет ведущим и продюсером

Дуэйн «Скала» Джонсон станет ведущим и продюсер нового тв-шоу на канале NBC «Игры титана / The Titan Games». Об этом актер рассказал Джимми Фэллону на «Tonight Show». В спортивно-развлекательной передаче примут участие люди без спортивной подготовки, которым предстоит проверить свою силу воли и выносливость. Их



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Дуэйн Джонсон

Голливудский актер станет ведущим и продюсером

Дуэйн «Скала» Джонсон станет ведущим и продюсер нового тв-шоу на канале NBC «Игры титана / The Titan Games». Об этом актер рассказал Джимми Фэллону на «Tonight Show».

В спортивно-развлекательной передаче примут участие люди без спортивной подготовки, которым предстоит проверить свою силу воли и выносливость. Их ждут ежедневные тренировки под руководством самого Дуэйна Джонсона.

«Я хотел создать тв-шоу, в котором бы самые обычные люди получили возможность изменить свою жизнь и сделать что-то необыкновенное», - говорит Дуэйн. Актер также добавил, что на создание проекта его вдохновила его любимая передача «Американский воин ниндзя» (American Ninja Warrior).

В сентябре начнутся съемки первых десяти эпизодов «The Titan Games».Кстати, стать участником шоу может любой желающий, для этого до 14 апреля необходимо заполнить заявку на сайте канала NBC.

Джерело: Киноафиша