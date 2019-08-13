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    Жизнь

    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»

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    Джереми Микс и Хлоя Грин - Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Джереми Микс и Хлоя Грин
    instagram.com/chloegreen5

    Бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

    Двухлетний роман 35-летнего Джереми Микса и 28-летней Хлоей Грин завершился расставанием. Наследница владельца основателя Topshop и знаменитый модельер не вместе уже несколько месяцев.

    Слухи о разрыве пары появились после обнародования снимков, на которых Хлоя отдыхает на яхте в Монте-Карло с игроком в поло Ромми Джани. Любовники не скрывали чувств друг к другу и целовались.

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    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»
    Наследница империи Topshop бросила «самого красивого преступника в мире»

     «Они расстались примерно два месяца назад, но продолжают общаться», - поделился инсайдер с изданием Us Weekly. По данным информатора, Хлоя и Джереми уже выставили на продажу свой особняк в Лондоне.

    Ранее сообщалось, что Микса отправили за решетку за незаконное хранение оружия. В 2014 году его приговорили к 27 месяцам лишения свободы. Слава пришла к молодому человеку после того, как его фотографии из тюремной камеры попали в интернет.

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