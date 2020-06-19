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    Жизнь

    Настя Каменских поделилась рецептами полезных сладостей

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских поделилась рецептами полезных сладостей
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Певица отметила, что в умеренных количествах можно есть сладкое без вреда для фигуры

    Настя Каменских уже давно перешла на правильное питание, что вместе с регулярными тренировками позволяет ей поддерживать стройную и подтянутую фигуру. Однако это не значит, что певица отказывает себе во всем вкусненьком! Как поделилась звезда на своей странице в Instagram, летом она иногда позволяет себе полакомиться десертом - конечно же, полезным и здоровым.

    «Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом!» - отметила Настя.

    Артистка решила поделиться с поклонниками любимыми рецептами ПП сладостей, которые она готовит для себя.

    «Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы.

    Мороженое с авокадо и орехами

    • мякоть 1 авокадо
    • 50 г любых нежареных орехов
    • цедра половины лайма или лимона
    • 100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
    • 1 ст.л. сиропа агавы или стевии⠀

    Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов

    Мороженое с курагой и клубникой⠀

    • 500 г клубники
    • 200 г кураги
    • пюре одного банана
    • 200 мл растительного молока
    • немного ванили

    Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки!

    ПП-конфеты

    • 100 г кураги
    • 200 г фиников
    • 100 г любых нежареных орехов
    • 2 ст. л порошка кэроба или какао
    • 1 ст.л. какао-масла

    Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня⠀

    Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.

    Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно», - подробно рассказала Каменских.

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