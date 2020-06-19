Настя Каменских поделилась рецептами полезных сладостей



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Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица отметила, что в умеренных количествах можно есть сладкое без вреда для фигуры

Настя Каменских уже давно перешла на правильное питание, что вместе с регулярными тренировками позволяет ей поддерживать стройную и подтянутую фигуру. Однако это не значит, что певица отказывает себе во всем вкусненьком! Как поделилась звезда на своей странице в Instagram, летом она иногда позволяет себе полакомиться десертом - конечно же, полезным и здоровым.

«Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом!» - отметила Настя.

Артистка решила поделиться с поклонниками любимыми рецептами ПП сладостей, которые она готовит для себя.

«Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы.

Мороженое с авокадо и орехами

мякоть 1 авокадо

50 г любых нежареных орехов

цедра половины лайма или лимона

100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан

1 ст.л. сиропа агавы или стевии⠀

Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов

Мороженое с курагой и клубникой⠀

500 г клубники

200 г кураги

пюре одного банана

200 мл растительного молока

немного ванили

Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки!

ПП-конфеты

100 г кураги

200 г фиников

100 г любых нежареных орехов

2 ст. л порошка кэроба или какао

1 ст.л. какао-масла

Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня⠀

Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.

Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно», - подробно рассказала Каменских.