Настя Каменских поделилась рецептами полезных сладостей
Певица отметила, что в умеренных количествах можно есть сладкое без вреда для фигуры
Настя Каменских уже давно перешла на правильное питание, что вместе с регулярными тренировками позволяет ей поддерживать стройную и подтянутую фигуру. Однако это не значит, что певица отказывает себе во всем вкусненьком! Как поделилась звезда на своей странице в Instagram, летом она иногда позволяет себе полакомиться десертом - конечно же, полезным и здоровым.
«Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом!» - отметила Настя.
Артистка решила поделиться с поклонниками любимыми рецептами ПП сладостей, которые она готовит для себя.
«Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы.
Мороженое с авокадо и орехами
- мякоть 1 авокадо
- 50 г любых нежареных орехов
- цедра половины лайма или лимона
- 100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
- 1 ст.л. сиропа агавы или стевии⠀
Все ингредиенты измельчаем в блендере до состояния пюре, заливаем полученную массу в формочки и ставим в морозилку на 5-6 часов
Мороженое с курагой и клубникой⠀
- 500 г клубники
- 200 г кураги
- пюре одного банана
- 200 мл растительного молока
- немного ванили
Замочите курагу на 2 часа в теплой воде. После слейте воду и порежьте курагу на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки!
ПП-конфеты
- 100 г кураги
- 200 г фиников
- 100 г любых нежареных орехов
- 2 ст. л порошка кэроба или какао
- 1 ст.л. какао-масла
Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня⠀
Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.
Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно», - подробно рассказала Каменских.