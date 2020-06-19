Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)



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Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп

Фото: @instagram.com/lilyrose.updates/

Поклонники Депп обругали ее внешний вид в комментариях под снимками

Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде, после чего ее фигуру раскритиковали пользователи сети. Фотографии опубликовала газета Daily Mail.

На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость запечатлена во время пробежки в спортивном бюстгальтере с анималистичным принтом, коротких шортах и кроссовках бренда Nike. На бедрах модели повязана толстовка с капюшоном.

Поклонники Депп обругали ее внешний вид в комментариях под снимками. «Как необычно: скелет с крупными лодыжками», «Ее фигура хороша по пояс, но бедра, икры и лодыжки — проблема», «К сожалению, ни одно упражнение не сделает ее ноги стройными», «Она похожа на гладильную доску», «Она всегда выглядит так, словно ей нужно помыться» — писали они.