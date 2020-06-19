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    Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)

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    <p>Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп<br />Фото: @instagram.com/lilyrose.updates/</p> - Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)

    Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп
    Фото: @instagram.com/lilyrose.updates/

    Поклонники Депп обругали ее внешний вид в комментариях под снимками

    Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде, после чего ее фигуру раскритиковали пользователи сети. Фотографии опубликовала газета Daily Mail.

    На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость запечатлена во время пробежки в спортивном бюстгальтере с анималистичным принтом, коротких шортах и кроссовках бренда Nike. На бедрах модели повязана толстовка с капюшоном.

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    Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)
    Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)
    Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)
    Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)
    Дочь Джонни Деппа жестко раскритиковали за публичный выход в бюстгальтере (фото)

    Поклонники Депп обругали ее внешний вид в комментариях под снимками. «Как необычно: скелет с крупными лодыжками», «Ее фигура хороша по пояс, но бедра, икры и лодыжки — проблема», «К сожалению, ни одно упражнение не сделает ее ноги стройными», «Она похожа на гладильную доску», «Она всегда выглядит так, словно ей нужно помыться» — писали они.

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