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    Жизнь

    Российскую актрису из «Белого солнца пустыни» сбил поезд

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    <p>Галина Дашевская</p> <p>Кадр: фильм &laquo;Операция на сердце&raquo;</p> <div></div> - Российскую актрису из «Белого солнца пустыни» сбил поезд

    Галина Дашевская

    Кадр: фильм «Операция на сердце»

    Инцидент произошел в Подмосковье

    Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

    Уточняется, что инцидент произошел в Подмосковье. Заслуженная артистка России скончалась от полученных травм.

    Как передает российский пропагандистский телеканал Рен ТВ, трагедия случилась в районе железнодорожной станции «Жаворонки». Машинист поезда заметил актрису и применил экстренное торможеное, однако ему не удалось избежать столкновения.

    Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Она окончила студию при театре имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, а с 1964 года начала работать в театре имени Моссовета. Она также прославилась благодаря картинам «Дальше – тишина», «Июльский дождь», «Падение», «Красная стрела», «Жалоба», «Отпуск, который не состоялся», «День приезда – день отъезда» и «Операция на сердце».

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    знаменитости шоу-бизнес умер поезд
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