Российскую актрису из «Белого солнца пустыни» сбил поезд



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Галина Дашевская Кадр: фильм «Операция на сердце»

Инцидент произошел в Подмосковье

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что инцидент произошел в Подмосковье. Заслуженная артистка России скончалась от полученных травм.

Как передает российский пропагандистский телеканал Рен ТВ, трагедия случилась в районе железнодорожной станции «Жаворонки». Машинист поезда заметил актрису и применил экстренное торможеное, однако ему не удалось избежать столкновения.

Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Она окончила студию при театре имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, а с 1964 года начала работать в театре имени Моссовета. Она также прославилась благодаря картинам «Дальше – тишина», «Июльский дождь», «Падение», «Красная стрела», «Жалоба», «Отпуск, который не состоялся», «День приезда – день отъезда» и «Операция на сердце».