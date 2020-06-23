Настя Каменских рассказала, как быстро и качественно подтянуть фигуру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Настя Каменских

Артистка советует зарядку натощак

Звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских в Instagram певица делилась своими секретами красивого телоа: «У тебя обязательно должны быть два приема углеводов в день. На обед — отварная курица или гриль. Круто употреблять клетчатку — листья салата и прочее. Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься».

По ее словам, она полностью отказалась от сладкого, но иногда позволяет себе кусочек чизкейка, а еще раз в неделю устраивает себе разгрузочный день: «Отвариваешь 6 яиц и покупаешь 3 грейпфрута. Встаешь в 7/8 утра, съедаешь два отварных белка, а через 2 часа — грейпфрут. Потом опять через 2 часа ешь два белка и опять грейпфрут, и опять два белка и грейпфрут. И, конечно, много воды. Кофе или чай пить нельзя. Результаты просто поразительные».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 18 Июн 2020 в 11:48 PDT

Кстати, из тренировок Настя советует зарядку натощак: «Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг! Главное — не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делать разминку».