Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потап и Настя Каменских

Поклонников восхитила стройная фигура певицы, опубликовавшей в соцсети новый откровенный снимок

Настя Каменских обратилась к мужу Потапу в своей новой публикации в Instagram. Как заявила певица, она благодарна избраннику за то невероятное счастье, которое испытывает сейчас. Правда, внимание подписчиков странички привлекло, скорее, опубликованное звездой фото, а не подпись под ним.

На снимке Каменских запечатлена топлес, лежащей на надувном матрасе в бассейне. При этом рядом с артисткой примостился домашний питомец – маленькая белая собачка. Фанаты высоко оценили стройность и подтянутые формы певицы.

«Богиня», «Вы очень красивая девушка», «Идеальная фигура», «Просто прелесть», «Красотка», – такими эпитетами наградили 32-летнюю красавицу поклонники.