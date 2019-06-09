  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне

    • Розсилка
    Потап и Настя Каменских - Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Потап и Настя Каменских

    Поклонников восхитила стройная фигура певицы, опубликовавшей в соцсети новый откровенный снимок

    Настя Каменских обратилась к мужу Потапу в своей новой публикации в Instagram. Как заявила певица, она благодарна избраннику за то невероятное счастье, которое испытывает сейчас. Правда, внимание подписчиков странички привлекло, скорее, опубликованное звездой фото, а не подпись под ним.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
    Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне

    На снимке Каменских запечатлена топлес, лежащей на надувном матрасе в бассейне. При этом рядом с артисткой примостился домашний питомец – маленькая белая собачка. Фанаты высоко оценили стройность и подтянутые формы певицы.

    «Богиня», «Вы очень красивая девушка», «Идеальная фигура», «Просто прелесть», «Красотка», – такими эпитетами наградили 32-летнюю красавицу поклонники.

     

     

    знаменитости Настя Каменских певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ