Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда в 2019 году



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Фото: imdb / 6 Underground

Выяснилось, что Netflix заплатил звездам больше, чем крупные студии

Американский журнал Variety озаботился заработком голливудских актёров за 2019 год. Выяснилось, что стриминговая платформа Netflix платит в разы больше, чем крупные корпорации, такие как Sony и Warner Bros. На первом месте по доходам оказался Райан Рейнольдс – звезда «Дедпула» получил от Netflix $27 миллионов за съемки в байопике «6 Underground».

На втором месте расположился Дуэйн Джонсон. «Форсаж: Хоббс и Шоу» принес актёру $20 миллионов. С той же суммой замыкает тройку лидеров Роберт Дауни-младший, который снялся в фильме «Путешествие доктора Дулиттла».

Удивительно, что крупные знаменитости Кристен Стюарт и Марго Робби могут похвастаться суммой вдвое меньше. Издание Variety отмечает, что крупные корпорации могут скупиться на гонорары, впрочем, иногда актеры сами выбирают менее выгодное предложение, предпочитая просто интересную роль.

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо взяли вдвое меньше, чем обычно, только для того, чтобы поработать над девятым фильмом Квентино Тарантино «Однажды в Голливуде». Они заработали $10 долларов, поэтому оказались ближе к концу списка.