Названы знаменитости с самой большой вовлеченностью в инстаграм-аккаунтах



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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Рейтинг снова возглавила модель, блогер и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер

Издание Hypebeast подсчитало, у кого из знаменитостей выше всего вовлеченность аудитории в их аккаунтах в Инстаграме – то есть больше всего лайков и комментариев.

На первом месте в списке ожидаемо оказалась Кайли Дженнер: у нее более 1,5 миллиарда лайков и 16 миллионов комментариев к постам. Более 1 миллиарда лайков и 8 миллионов комментариев – у занявшей второе место в списке Арианы Гранде. Следом идут футболист Криштиану Роналду (1 миллиард лайков и 7 миллионов комментариев), Ким Кардашьян (698 миллионов лайков и 4,4 миллиона комментариев) и футболист Лионель Месси (449 миллионов лайков и 3,4 миллиона комментариев).