В сети появился финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»



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Кадр из мультфильма «Скуби-Ду»

Главным героям вновь предстоит спасти мир от сил зла

В Сети появился финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду» от кинокомпании Warner Bros. По сюжету нового мультфильма главных героев, пса Скуби-Ду и его хозяина Шэгги во время очередной миссии по поиску сверхъестественных сил похищают настоящие пришельцы. На их поиски отправляются друзья из Корпорации «Тайна» - Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и даже предотвратить конец света.

Этот проект будет первым полнометражным анимационным фильмом о псе Скуби-Ду. В прокате мультфильм появится в середине мая этого года.