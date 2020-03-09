Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки про развод



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Владимир Остапчук

Артист рассказал, зачем делает шоу из развода с женой

Во время разговора с Екатериной Осадчей для «Светской жизни» он рассказал, что никоим образом не использует развод для своего пиара:

«Ни в коем случае я бы не сказал, что на этом хайплюсь, делаю из этого шоу».

Остапчук убежден, что такое внимание вызвано тем, что люди в Украине, которая занимает пятое место среди других стран по количеству разводов, лезут в чужую жизнь и пытаются дать советы.

Екатерина Осадчая поинтересовалась, не приносит ли он боль своим детям и бывшей жене, публикуя в сети провокационные сообщения рядом с другими женщинами.

Однако ведущий убежден, что ситуация с разводом осталась в прошлом, а он начал новую жизнь, которой бы не хотел оскорблять близких. Сейчас с Еленой они общаются исключительно на темы детей и денег.

«Я не могу отвечать каким-то бредом, потому что я мужчина. Но юмором и тем, что сейчас я пишу стендапы и выступаю о том, что делает мне больно. Думаю, что это как раз для меня такая терапия... Я не принимаю роль жертвы. Мы взрослые люди, мы можем идти дальше, делать другие вещи, поэтому это нормальная история. Я ни в коем случае не хотел бы кого-

Осадчая также не обошла вниманием слухи о новом романе шоумена. Однако ведущий не стал комментировать отношения с девушкой: «Это вопрос, который требует того, что я должен оправдываться... Если вам хочется, чтобы у меня была Кристина, Валя, Маша, Григорий, Саша, то это вопрос к людям, которые распускают эти слухи».