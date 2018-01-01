Не уважает жену: Пользователи соцсетей раскритиковали Дональда Трампа

Из-за нескольких фотографий в сети разгорелся скандал

Несколько дней назад Дональд Трамп с семьей США покинул особняк Мар-а-Лаго во Флориде, в котором они проводили зимний отпуск, и отправился в Вашингтон. Папарацци удалось заснять президента с супругой и сыном на трапе самолета, а когда снимки оказались в Интернете, пользователи социальных сетей



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Из-за нескольких фотографий в сети разгорелся скандал

Несколько дней назад Дональд Трамп с семьей США покинул особняк Мар-а-Лаго во Флориде, в котором они проводили зимний отпуск, и отправился в Вашингтон.

Папарацци удалось заснять президента с супругой и сыном на трапе самолета, а когда снимки оказались в Интернете, пользователи социальных сетей оставили множество возмущенных комментариев. По их мнению, Дональд проявил настоящее неуважение к жене.

Дело в том, что, несмотря на сильный ветер и дождь, во время поднятия по трапу президент держал зонт только над собой, чтобы не намочить волосы, в то время, как его жена и сын успели намокнуть. «Моему мужу даже не пришло бы в голову оставить зонт себе, пока мы с дочерью мокнем под дождем. Это позор!», «Прическа волнует его больше, чем семья!» — написали в Twitter.

Это не первый раз, когда за Трампом замечают несоблюдение элементарных правил этикета. Он почти никогда не пропускает супругу вперед, не открывает перед Меланией двери и не подает руку, когда Первая леди выходит из самолета или машины.

Джерело: graziamagazine.ru