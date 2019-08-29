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    Жизнь

    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы

    • Розсилка
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы

    Принц оказался в списках приглашенных вместе с Меган Маркл

    До встречи с Меган Маркл рыжеволосый герцог Сассекский встречался с актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас. Они то расходились, то сходились, пока окончательно не расстались. При этом им удалось сохранить дружеские отношения. Девушка даже была среди гостей на венчании у принца. А этим летом стало известно, что и Крессида обрела любовь. Она объявила о помолвке с геодезистом и агентом по недвижимости Гарри Уэнтвортом-Стэнли.

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    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы

    Британские СМИ вскоре сообщили, что герцог Сассекский обязательно посетит свадьбу бывшей возлюбленной. Он еще не получил приглашения, но по словам эксперта по королевским делам Адам Хелликер, принц и его жена указаны в списках приглашенных.

    «Да, Гарри обязательно пойдет на свадьбу. Он остался в отличных отношениях с Крессидой, которая никогда не говорила публично ни слова об их романе. Приглашения еще не пришли, но мне сказали, что Гарри и Меган в списке приглашенных», – пояснила она.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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