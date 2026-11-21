Неділя, 22 листопада 2026 року, стане днем переходу від інтенсивної та емоційної енергії Скорпіона до більш відкритого, оптимістичного настрою Стрільця. Сонце перейде до цього знака вранці, о 09:23 за київським часом. В астрологічній традиції такий перехід пов’язують із прагненням розширювати горизонти, здобувати нові знання, подорожувати, шукати відповіді та сміливіше дивитися в майбутнє.

Ще одна важлива зміна відбудеться опівдні: Місяць перейде з Овна до Тельця приблизно о 12:10. Якщо перша половина дня може спонукати до швидких рішень і активних дій, то друга більше сприятиме спокійному темпу, турботі про близьких, побутовим питанням і фінансовому плануванню. Водночас напружений аспект Місяця з Плутоном увечері нагадуватиме про необхідність контролювати емоції та не загострювати суперечки.

🪐 Астрологічна картина дня

Головна подія дня – перехід Сонця до Стрільця о 09:23 за київським часом. Цей знак традиційно пов’язують із допитливістю, свободою, навчанням, подорожами та бажанням бачити ширшу картину. Місяць до 12:10 перебуватиме в Овні, а потім перейде до Тельця, змінюючи емоційний фон із динамічного на більш врівноважений і практичний.

Наведені нижче положення планет розраховані на 14:00 за київським часом. Це умовний зріз небесної картини дня після переходу Сонця у Стрільця та Місяця у Телець.

Планета Положення Рух ☉ Сонце Стрілець, 0°11′ Прямий ☽ Місяць Телець, 1°05′ Прямий ☿ Меркурій Скорпіон, 10°47′ Прямий ♀ Венера Терези, 24°14′ Прямий ♂ Марс Лев, 28°34′ Прямий ♃ Юпітер Лев, 26°20′ Прямий ♄ Сатурн Овен, 8°14′ Ретроградний ♅ Уран Близнюки, 3°49′ Ретроградний ♆ Нептун Овен, 1°43′ Ретроградний ♇ Плутон Водолій, 3°23′ Прямий

Головні аспекти та їхнє символічне значення

Упродовж дня Місяць утворить кілька важливих аспектів із планетами. Вони припадуть переважно на першу половину доби, коли Місяць ще перебуватиме в Овні. Усі години наведено за київським часом.

02:10 – опозиція Місяця до Венери. В астрологічній традиції цей аспект пов’язують із суперечністю між особистими бажаннями та потребами інших людей. У стосунках може бути важливо не вимагати миттєвої уваги й не робити поспішних висновків.

В астрологічній традиції цей аспект пов’язують із суперечністю між особистими бажаннями та потребами інших людей. У стосунках може бути важливо не вимагати миттєвої уваги й не робити поспішних висновків. 05:58 – тригон Місяця до Юпітера. Гармонійний аспект символічно пов’язують з оптимізмом, щедрістю та готовністю підтримувати інших. Він може сприяти доброзичливому спілкуванню й упевненості у власних силах.

Гармонійний аспект символічно пов’язують з оптимізмом, щедрістю та готовністю підтримувати інших. Він може сприяти доброзичливому спілкуванню й упевненості у власних силах. 09:39 – тригон Місяця до Марса. Цей аспект асоціюють із рішучістю, активністю та бажанням діяти. Ранкові години можуть бути зручними для справ, які потребують ініціативи, але важливо не перетворювати наполегливість на конфліктність.

Цей аспект асоціюють із рішучістю, активністю та бажанням діяти. Ранкові години можуть бути зручними для справ, які потребують ініціативи, але важливо не перетворювати наполегливість на конфліктність. 17:51 – квадрат Місяця до Плутона. Напружений аспект може символічно вказувати на загострення емоцій, прагнення контролювати ситуацію або небажання поступатися. Увечері краще уникати маніпуляцій, тиску та з’ясування стосунків на підвищених тонах.

Після ранкового тригону Місяця до Марса і до переходу в Телець близько 12:10 можливий період Місяця без курсу. В астрологічній практиці його зазвичай вважають менш придатним для запуску принципово нових справ, тому цей проміжок краще використати для завершення поточних завдань.

🌙 Місяць 22 листопада

Місяць перебуватиме у фазі зростання, наближаючись до повні. Освітленість його диска протягом доби становитиме приблизно 94–95%. До 12:10 за київським часом Місяць залишатиметься в Овні, після чого перейде до Тельця. У символічному трактуванні це зміщує акцент від швидкості, ініціативності й самостійності до стабільності, комфорту та матеріальних питань.

Найближча повня відбудеться 24 листопада о 16:53 за київським часом у знаку Близнюків. Наступний молодик очікується 9 грудня о 02:51 за київським часом у Стрільці.

⚡ Енергія дня

Енергетика неділі поєднуватиме прагнення до нового та потребу в надійній опорі. Перехід Сонця у Стрільця може символічно посилити інтерес до навчання, подорожей і планів на майбутнє. Місяць у Тельці, який впливатиме на другу половину дня, допоможе повернути увагу до конкретних справ, домашнього затишку та фінансової впорядкованості. Водночас вечірній аспект із Плутоном підказує не дозволяти емоціям керувати розмовами й рішеннями.

Нові перспективи: час подумати про навчання, подорожі та довгострокові цілі.

час подумати про навчання, подорожі та довгострокові цілі. Практичність: сприятливий момент для побутових справ, планування бюджету й турботи про комфорт.

сприятливий момент для побутових справ, планування бюджету й турботи про комфорт. Емоційна стриманість: увечері важливо не загострювати суперечки та не намагатися контролювати інших.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний орієнтир ♈ Овен Спрямувати енергію на конкретну мету й не поспішати з висновками. ♉ Телець Подбати про власний комфорт і визначити пріоритети. ♊ Близнюки Прислухатися до себе й не розпорошувати увагу. ♋ Рак Знайти час для друзів і важливих особистих планів. ♌ Лев Оцінити професійні перспективи та не переоцінювати сили. ♍ Діва Відкритися новому досвіду й не зациклюватися на дрібницях. ♎ Терези Обговорити спільні ресурси та зберегти рівновагу у стосунках. ♏ Скорпіон Знайти компроміс і не намагатися вирішити все самотужки. ♐ Стрілець Сформулювати нові цілі та приділити увагу щоденним справам. ♑ Козоріг Дозволити собі відпочинок і не відкладати приємні зустрічі. ♒ Водолій Зосередитися на домашніх питаннях і сімейних домовленостях. ♓ Риби Використати день для спілкування, навчання та обміну ідеями.

Гороскоп на 22 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Для Овнів неділя може стати днем переосмислення особистих планів. Сонце переходить у Стрільця, відкриваючи символічно сприятливий період для навчання, подорожей, нових знайомств і розширення професійних горизонтів. Якщо останнім часом ви відкладали важливу ідею через сумніви, варто повернутися до неї та оцінити, які кроки можна зробити вже зараз.

У першій половині дня енергії може бути більше, ніж терпіння. Після переходу Місяця до Тельця увага зміститься до фінансів, особистих ресурсів і комфорту. Не поспішайте витрачати гроші під впливом настрою. Увечері краще не вступати в суперечки через дрібниці: бажання довести свою правоту може виявитися сильнішим за саму причину конфлікту.

💼 Робота: сприятливий час для обдумування професійного розвитку, навчання та нових напрямів.

💰 Фінанси: перегляньте витрати й не купуйте речі лише заради миттєвого задоволення.

❤️ Кохання: відверта розмова допоможе прояснити очікування, якщо не перетворювати її на змагання характерів.

😎 Настрій: активний, але в другій половині дня з’явиться потреба у спокої та визначеності.

💡 Порада дня: спрямуйте енергію на одну важливу мету, а не на десяток справ одночасно.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям друга половина неділі може принести відчуття більшої внутрішньої рівноваги. Місяць переходить у ваш знак близько 12:10 за київським часом, тому зросте потреба діяти у власному темпі, дбати про комфорт і не підлаштовуватися під чужі очікування. Це вдалий момент, щоб приділити увагу собі, зовнішності, здоровим звичкам і домашньому простору.

Перехід Сонця у Стрільця активізує теми спільних фінансів, довіри та особистих зобов’язань. Можливо, доведеться повернутися до розмови про гроші або розподіл відповідальності. Не варто уникати таких питань, але й вимагати негайних відповідей від близьких не потрібно. Увечері зберігайте спокій, особливо якщо хтось спробує нав’язати вам власні правила.

💼 Робота: краще завершувати поточні завдання та впорядковувати плани, ніж братися за все нове.

💰 Фінанси: вдалий час для оцінки спільного бюджету й обдуманих покупок для дому.

❤️ Кохання: тепла атмосфера та увага до простих бажань партнера зміцнять близькість.

😎 Настрій: спокійніший і впевненіший після полудня.

💡 Порада дня: не поспішайте змінювати те, що вже працює, лише заради новизни.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Для Близнюків день може пройти під знаком партнерства та домовленостей. Сонце у Стрільці активізує сферу близьких стосунків, співпраці й відкритого діалогу. Ви можете чіткіше побачити, з ким збігаються ваші плани, а де доводиться постійно шукати компроміс. Не варто сприймати відмінність поглядів як перешкоду: інша позиція здатна підказати рішення, якого ви раніше не помічали.

Місяць у Тельці після полудня налаштовуватиме на спокійніший ритм. Можливо, захочеться побути наодинці, розібратися з думками або завершити справи, які накопичилися за останні дні. Не перевантажуйте себе спілкуванням лише тому, що хтось очікує швидкої відповіді. Увечері особливо важливо не робити висновків на підставі чуток або неповної інформації.

💼 Робота: обговорення умов співпраці та спільних планів може виявитися корисним.

💰 Фінанси: уникайте необдуманих витрат і уважно перевіряйте домовленості.

❤️ Кохання: партнерові може знадобитися більше визначеності, ніж жартів і натяків.

😎 Настрій: допитливий, але з потребою в паузах і тиші.

💡 Порада дня: слухайте співрозмовника до кінця, перш ніж готувати відповідь.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто звернути увагу на щоденні обов’язки та власний режим. Сонце у Стрільці активізує сферу роботи, організації часу й турботи про самопочуття. Навіть у вихідний можуть нагадати про себе незавершені справи, але не потрібно перетворювати неділю на повноцінний робочий день. Краще визначити кілька пріоритетів і залишити достатньо часу для відпочинку.

Перехід Місяця у Телець допоможе зосередитися на дружніх контактах, спільних планах і відчутті підтримки. Можлива приємна розмова або зустріч із людиною, з якою давно не вдавалося поспілкуватися. Водночас вечірній напружений аспект Місяця до Плутона може загострити питання контролю у стосунках. Не варто вимагати від інших повної відповідності вашим очікуванням.

💼 Робота: розплануйте наступний тиждень і не беріть на себе чужі обов’язки.

💰 Фінанси: обговорення спільних витрат краще проводити спокійно й без поспіху.

❤️ Кохання: дружня підтримка та щирість допоможуть уникнути непорозумінь.

😎 Настрій: залежатиме від атмосфери навколо та якості спілкування.

💡 Порада дня: не намагайтеся передбачити реакцію кожного – достатньо чесно пояснити власну позицію.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам неділя може подарувати натхнення та бажання повернутися до того, що приносить задоволення. Сонце переходить у Стрільця, активізуючи сферу творчості, романтики, захоплень і самовираження. Якщо ви давно хотіли спробувати нове заняття або приділити більше уваги особистому проєкту, знайдіть для цього час. Не обов’язково одразу вимагати від себе ідеального результату – важливіше отримати задоволення від процесу.

Місяць у Тельці після полудня зверне увагу на професійні амбіції та репутацію. Навіть під час відпочинку можуть з’явитися думки про майбутні рішення або розмови з керівництвом. Не поспішайте доводити власну значущість гучними обіцянками. Увечері варто бути обережними з категоричними заявами: наполегливість буде корисною лише тоді, коли не перетвориться на тиск.

💼 Робота: обміркуйте творчі ідеї та перспективи, але не вимагайте негайного втілення всіх задумів.

💰 Фінанси: витрати на розваги й подарунки краще заздалегідь обмежити бюджетом.

❤️ Кохання: романтична ініціатива та щедрість у словах можуть приємно здивувати партнера.

😎 Настрій: натхненний, із бажанням бути помітними та отримувати позитивні емоції.

💡 Порада дня: не плутайте впевненість у собі з необхідністю завжди бути правими.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Для Дів неділя стане нагодою приділити увагу дому, родині та особистому простору. Сонце у Стрільці підсвічує питання житла, побуту й внутрішньої опори. Можливо, виникне бажання щось змінити в оселі, обговорити сімейні плани або просто провести більше часу з близькими. Не намагайтеся зробити все за один день: іноді достатньо невеликої зміни, щоб відчути полегшення.

Місяць у Тельці після полудня створить символічний акцент на навчанні, подорожах і розширенні світогляду. Це гарний привід почитати, подивитися пізнавальний матеріал або спланувати майбутню поїздку. Увечері не варто перетворювати дискусію на змагання аргументів. Навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, співрозмовник має право на власний погляд.

💼 Робота: краще обмірковувати довгострокові цілі та завершувати справи, які не потребують поспіху.

💰 Фінанси: витрати на дім і навчання варто планувати заздалегідь.

❤️ Кохання: спільні плани й спокійна розмова допоможуть відчути більше близькості.

😎 Настрій: зосереджений, із прагненням до порядку та нових вражень.

💡 Порада дня: залиште місце для спонтанності – не кожну приємну подію потрібно планувати.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам варто звернути увагу на спілкування, домовленості та інформацію, яка надходитиме протягом дня. Сонце у Стрільці активізує сферу контактів, навчання, коротких поїздок і повсякденних розмов. Можлива цікава новина або пропозиція, яка змусить поглянути на звичну ситуацію під іншим кутом. Не відкидайте нові ідеї відразу, але й не погоджуйтеся на все без уточнень.

Після переходу Місяця у Телець на перший план можуть вийти спільні ресурси, фінансові зобов’язання та питання довіри. Якщо є потреба обговорити бюджет або розподілити витрати, краще зробити це без натяків і недомовок. Увечері емоції можуть посилити бажання контролювати ситуацію. Не варто перевіряти почуття близьких провокаціями чи вимагати негайних запевнень.

💼 Робота: корисними будуть переговори, обмін інформацією та уточнення деталей.

💰 Фінанси: приділіть увагу спільним платежам, боргам і зобов’язанням.

❤️ Кохання: чесність у розмовах важливіша за спроби вгадати бажання партнера.

😎 Настрій: товариський, але ближче до вечора може знадобитися емоційна дистанція.

💡 Порада дня: не відкладайте важливу розмову, але оберіть для неї спокійний момент.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Для Скорпіонів неділя може стати днем уваги до особистих ресурсів і матеріальної стабільності. Сонце залишає ваш знак і переходить у Стрільця, зміщуючи акцент на фінанси, доходи та відчуття власної цінності. Варто оцінити, які витрати справді необхідні, а які з’являються через емоції або бажання швидко змінити настрій. Практичний підхід допоможе краще зрозуміти, на що варто спрямувати сили найближчим часом.

Місяць у Тельці після полудня активізує сферу партнерства. Це слушний момент для спокійної розмови про спільні плани, побут і взаємні очікування. Водночас вечірній квадрат Місяця до Плутона може зробити реакції гострішими. Не варто повертатися до старих образ лише для того, щоб отримати підтвердження власної правоти. Іноді конструктивна пауза корисніша за довгу суперечку.

💼 Робота: оцініть практичну користь своїх задумів і не поспішайте з фінансовими домовленостями.

💰 Фінанси: час переглянути бюджет і визначити пріоритетні витрати.

❤️ Кохання: партнерство потребуватиме відкритості та готовності чути іншу сторону.

😎 Настрій: зосереджений, але ввечері можливе емоційне напруження.

💡 Порада дня: не використовуйте мовчання як спосіб покарати близьку людину.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці опиняться в центрі головної астрологічної події дня: Сонце переходить у ваш знак о 09:23 за київським часом. Це початок періоду, який в астрологічній традиції пов’язують із посиленням особистої ініціативи, бажанням оновлення та прагненням сміливіше заявляти про свої цілі. Можна повернутися до задумів, які довго чекали слушного моменту, або визначити напрям, у якому хочеться розвиватися.

Місяць у Тельці після полудня нагадуватиме про необхідність поєднувати великі плани з повсякденними обов’язками. Не варто обіцяти більше, ніж реально виконати, навіть якщо натхнення буде сильним. Зверніть увагу на режим, побут і самопочуття. Увечері краще не перевантажувати себе справами й не вступати в конфлікти через дрібні зауваження.

💼 Робота: сприятливий час для формування особистих цілей і планування нового етапу.

💰 Фінанси: великі покупки краще відкласти до моменту, коли ви спокійно оціните бюджет.

❤️ Кохання: щирість і готовність говорити про майбутнє допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: оптимістичний, енергійний, із бажанням почати щось нове.

💡 Порада дня: використайте натхнення для конкретного першого кроку, а не лише для гучних планів.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто зробити неділю днем відновлення сил і внутрішнього порядку. Сонце у Стрільці активізує сферу відпочинку, усамітнення та завершення певних процесів. Можливо, ви відчуєте потребу трохи віддалитися від інформаційного шуму, побути наодинці або спокійно обдумати рішення, які не хочеться обговорювати з усіма. Не сприймайте паузу як втрату часу: вона може допомогти повернути ясність думок.

Місяць у Тельці після полудня додасть бажання займатися творчістю, проводити час із дітьми або близькими, шукати приємні враження. Не відмовляйте собі в невеликій радості лише тому, що вона не має практичної користі. Увечері важливо не дозволяти ревнощам, образам або прагненню все контролювати псувати атмосферу.

💼 Робота: краще завершити дрібні справи й не планувати надмірного навантаження.

💰 Фінанси: уникайте витрат на емоціях і залиште бюджет для справді важливого.

❤️ Кохання: тепла увага й спільне дозвілля можуть сказати більше, ніж довгі пояснення.

😎 Настрій: спокійний, із потребою у відпочинку та приємних емоціях.

💡 Порада дня: дозвольте собі відпочити без почуття провини за незроблені справи.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Для Водоліїв неділя може бути насиченою спілкуванням і планами на майбутнє. Сонце у Стрільці активізує сферу друзів, однодумців, колективних проєктів і довгострокових бажань. Можлива розмова з людиною, яка надихне на нову ідею або допоможе побачити перспективу там, де раніше були лише сумніви. Не відкидайте пропозиції, але перевіряйте, чи збігаються слова з реальними можливостями.

Після полудня Місяць у Тельці змістить увагу до дому, родини та особистого простору. Може виникнути бажання навести лад, обговорити побутові питання або провести час із рідними. Якщо погляди не збігаються, не варто перетворювати звичайну дискусію на принципове протистояння. Увечері краще уникати тиску й категоричних вимог.

💼 Робота: обговорюйте ідеї з однодумцями, але чітко визначайте спільні обов’язки.

💰 Фінанси: сімейні витрати та покупки для дому потребуватимуть зваженого підходу.

❤️ Кохання: спільні плани зближуватимуть, якщо кожен матиме право на власну думку.

😎 Настрій: відкритий до спілкування, але чутливий до домашньої атмосфери.

💡 Порада дня: не вимагайте від близьких негайно погоджуватися з вашими ідеями.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто звернути увагу на професійні цілі та власну репутацію. Сонце у Стрільці активізує сферу кар’єри, відповідальності й суспільного визнання. Навіть якщо неділя не передбачає робочих зустрічей, можна спокійно оцінити, чого ви хочете досягти найближчим часом і які навички допоможуть наблизитися до бажаного результату. Не знецінюйте власні досягнення лише тому, що шлях до наступної мети ще довгий.

Місяць у Тельці після полудня сприятиме практичним розмовам, навчанню та коротким поїздкам. Можна обговорити важливі питання з родичами, друзями або колегами, якщо спілкування не вимагатиме поспіху. Увечері стежте за словами: надмірна емоційність може зробити звичайне зауваження приводом для непорозуміння. Краще уточнити, що саме мав на увазі співрозмовник, ніж додумувати за нього.

💼 Робота: визначте професійні пріоритети й подумайте, які кроки допоможуть зміцнити вашу позицію.

💰 Фінанси: корисно планувати витрати, пов’язані з навчанням, поїздками та розвитком.

❤️ Кохання: уважність до слів і настрою партнера допоможе уникнути зайвих образ.

😎 Настрій: зосереджений на майбутньому, але потребуватиме спокійного спілкування.

💡 Порада дня: не поспішайте відповідати на емоціях – спочатку переконайтеся, що правильно зрозуміли ситуацію.

Головна порада на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.