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    Жизнь

    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе

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    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе

    Стриминговый сервис назвал даты выхода громких премьер

    Netflix объявил в своем твиттере даты выхода десяти ожидаемых фильмов 2019 года

    Так, «Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет 1 ноября в кинотеатрах и 27 ноября на Netflix; «Прачечная» Стивена Содерберга с Мерил Стрип в главной роли – 27 сентября и 18 октября соответственно; «Брачная история» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон – 6 ноября и 6 декабря; «Меня зовут Долемайт» c Эдди Мерфи – 4 и 25 октября; «Король» с Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп – 11 октября и 1 ноября.

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    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе
    Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе

    The Earthquake Bird, снятый Уошем Уэстмолендом по одноименному роману Сюзанны Джонс, выйдет 1 и 15 ноября; «Клаус» – 8 и 15 ноября; французский анимационный фильм «Я потерял тело» – 15 и 29 ноября; «Атлантика» Мати Диоп – 15 и 29 ноября; «Два папы» с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом – 27 ноября и 20 декабря.

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