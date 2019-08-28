Netflix назвал даты выхода «Ирландца» Мартина Скорсезе



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Стриминговый сервис назвал даты выхода громких премьер

Netflix объявил в своем твиттере даты выхода десяти ожидаемых фильмов 2019 года

Так, «Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет 1 ноября в кинотеатрах и 27 ноября на Netflix; «Прачечная» Стивена Содерберга с Мерил Стрип в главной роли – 27 сентября и 18 октября соответственно; «Брачная история» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон – 6 ноября и 6 декабря; «Меня зовут Долемайт» c Эдди Мерфи – 4 и 25 октября; «Король» с Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп – 11 октября и 1 ноября.

The Earthquake Bird, снятый Уошем Уэстмолендом по одноименному роману Сюзанны Джонс, выйдет 1 и 15 ноября; «Клаус» – 8 и 15 ноября; французский анимационный фильм «Я потерял тело» – 15 и 29 ноября; «Атлантика» Мати Диоп – 15 и 29 ноября; «Два папы» с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом – 27 ноября и 20 декабря.

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