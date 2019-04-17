Netflix покажет документальный фильм об истории марихуаны в США



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Snoop Dogg Фото: соцсети

В фильме снялся Snoop Dogg, а режиссером выступил художник и оператор Fab 5 Freddy

Netflix показал трейлер документального фильма Grass Is Greener, где рассказывается история легализации марихуаны в разных штатах Америки. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером фильма стал художник и оператор Fab 5 Freddy (настоящее имя - Фред Братвейт). В своей работе он исследует историю войны с марихуаной в США, ее влияние на музыку и популярную культуру, а также разрушительные последствия ее криминализации для афро- и латиноамериканцев.

Премьера фильма состоится 20 апреля, то есть двадцатого числа четвертого месяца (4/20 - термин, используемый в североамериканской наркотической субкультуре для обозначения популярного времени курения марихуаны) - в международный день курения марихуаны.

Джерело: Esquire