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    Жизнь

    Netflix покажет документальный фильм об истории марихуаны в США

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    <p>Snoop Dogg</p> <p>Фото: соцсети</p> - Netflix покажет документальный фильм об истории марихуаны в США

    Snoop Dogg

    Фото: соцсети

    В фильме снялся Snoop Dogg, а режиссером выступил художник и оператор Fab 5 Freddy

    Netflix показал трейлер документального фильма Grass Is Greener, где рассказывается история легализации марихуаны в разных штатах Америки. Об этом сообщает Deadline.

    Режиссером фильма стал художник и оператор Fab 5 Freddy (настоящее имя - Фред Братвейт). В своей работе он исследует историю войны с марихуаной в США, ее влияние на музыку и популярную культуру, а также разрушительные последствия ее криминализации для афро- и латиноамериканцев.

    Премьера фильма состоится 20 апреля, то есть двадцатого числа четвертого месяца (4/20 - термин, используемый в североамериканской наркотической субкультуре для обозначения популярного времени курения марихуаны) - в международный день курения марихуаны.

    Джерело: Esquire

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