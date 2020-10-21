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    Жизнь

    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)

    • Розсилка
    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)

    Окружающие были в шоке и каждый раз, когда видели Джемму, не верили своим глазам

    Джемма Доббинг столкнулась с жестокой реальность, когда нашла свадебное платье своей мечты и обнаружила, что даже самый большой размер ей маловат. Тогда-то она и решила полностью изменить свою жизнь.

    32-летняя британка сильно прибавила в весе после рождения ребенка. Девушка была так занята малышом, что совершенно не задумывалась о своем внешнем виде. А послеродовую депрессию Джемма заедала всем, что попадало под руку, начиная от жареной картошки на завтрак и заканчивая чипсами на ужин.

    И уже через три года после появления на свет сына американка обнаружила, что весит 107 кг и носит размер одежды XXXL.

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    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)
    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)
    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)
    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)
    Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)

    Полностью изменить свою жизнь Джемма решила, когда узнала, что на нее не налезает практически ни одно свадебное платье. А максимальный размер платья ее мечты — L. Запланировав свою свадьбу на год вперед, Джемма принялась за борьбу с лишним весом. А чтобы мотивация была максимальной, девушка купила то самое платье, которое ей приглянулось.

    В течение года американке удалось похудеть на 50 килограммов! Окружающие были в шоке и каждый раз, когда видели Джемму, не верили своим глазам! Девушка получала множество комплиментов от друзей и знакомых, но самое главное ее ждало впереди… примерка платья!

    Я оставила платье у свекрови на год. И когда за несколько месяцев до свадьбы я решилась его примерить, то очень сильно переживала. Самое забавное, что когда я надела платье, то оно снова мне не подошло… На этот раз оно было мне велико! Пришлось ушить талию на 10 см.

    Партнер Джеммы никогда не настаивал на ее похудении. Однако в день свадьбы, когда мужчина увидел свою невесту, у него на глазах выступили слезы. А все приглашенные гости были шокированы красотой девушки!

    Я была очень горда собой в этот день. Я до последнего дня не верила, что смогу. Самое главное — любить себя и свое тело и давать ему самое лучшее.

    Теперь меня часто спрашивают знакомые, как мне удалось похудеть. Однако у меня нет секретного подхода или волшебной пилюли. Мой способ: никаких голодовок или диет, только правильное питание и спорт в разумных количествах.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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