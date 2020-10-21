Невеста сбросила 50 килограммов, чтобы надеть платье мечты (фото)



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Окружающие были в шоке и каждый раз, когда видели Джемму, не верили своим глазам

Джемма Доббинг столкнулась с жестокой реальность, когда нашла свадебное платье своей мечты и обнаружила, что даже самый большой размер ей маловат. Тогда-то она и решила полностью изменить свою жизнь.

32-летняя британка сильно прибавила в весе после рождения ребенка. Девушка была так занята малышом, что совершенно не задумывалась о своем внешнем виде. А послеродовую депрессию Джемма заедала всем, что попадало под руку, начиная от жареной картошки на завтрак и заканчивая чипсами на ужин.

И уже через три года после появления на свет сына американка обнаружила, что весит 107 кг и носит размер одежды XXXL.

Полностью изменить свою жизнь Джемма решила, когда узнала, что на нее не налезает практически ни одно свадебное платье. А максимальный размер платья ее мечты — L. Запланировав свою свадьбу на год вперед, Джемма принялась за борьбу с лишним весом. А чтобы мотивация была максимальной, девушка купила то самое платье, которое ей приглянулось.

В течение года американке удалось похудеть на 50 килограммов! Окружающие были в шоке и каждый раз, когда видели Джемму, не верили своим глазам! Девушка получала множество комплиментов от друзей и знакомых, но самое главное ее ждало впереди… примерка платья!

Я оставила платье у свекрови на год. И когда за несколько месяцев до свадьбы я решилась его примерить, то очень сильно переживала. Самое забавное, что когда я надела платье, то оно снова мне не подошло… На этот раз оно было мне велико! Пришлось ушить талию на 10 см.

Партнер Джеммы никогда не настаивал на ее похудении. Однако в день свадьбы, когда мужчина увидел свою невесту, у него на глазах выступили слезы. А все приглашенные гости были шокированы красотой девушки!

Я была очень горда собой в этот день. Я до последнего дня не верила, что смогу. Самое главное — любить себя и свое тело и давать ему самое лучшее.

Теперь меня часто спрашивают знакомые, как мне удалось похудеть. Однако у меня нет секретного подхода или волшебной пилюли. Мой способ: никаких голодовок или диет, только правильное питание и спорт в разумных количествах.

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