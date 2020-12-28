Невеста в прозрачном платье привела в ярость пользователей сети (фото)

Девушка бросила вызов условностям

Некоторые пользователи сети мудро отметили, что на свадьбе будут присутствовать пожилые родственники и дети

День свадьбы — очень важный в жизни каждой девушки, поэтому, разумеется, хочется сделать его незабываемым и необычным. Это точно удалось Миранде Дуглас из Канады, которая для фотосессии выбрала платье очень стильного бренда She Wore Flowers. Эти дизайнерские платья всегда отличались изящностью и обилием цветов на прозрачном фоне. Только обычно под такие платья надевают сорочку телесного цвета, однако невеста решила сделать иначе.

Под кружевное платье Миранда надела черное боди, которое только подчеркнуло то, насколько просвечивает наряд. Снимками счастливых невесты и жениха поделилась в соцсетях фотограф Ребекка Кэрролл, и они вызвали большой ажиотаж. Пользователей Фейсбука возмутил внешний вид девушки, которая будто не под венец собралась, а на вечеринку в ночном клубе, пишет News.com.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram

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