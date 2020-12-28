  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Невеста в прозрачном платье привела в ярость пользователей сети (фото)

    • Розсилка
    Невеста в прозрачном платье привела в ярость пользователей сети (фото)
    Facebook / Rivkah Photography

    Девушка бросила вызов условностям

    Некоторые пользователи сети мудро отметили, что на свадьбе будут присутствовать пожилые родственники и дети

    День свадьбы — очень важный в жизни каждой девушки, поэтому, разумеется, хочется сделать его незабываемым и необычным. Это точно удалось Миранде Дуглас из Канады, которая для фотосессии выбрала платье очень стильного бренда She Wore Flowers. Эти дизайнерские платья всегда отличались изящностью и обилием цветов на прозрачном фоне. Только обычно под такие платья надевают сорочку телесного цвета, однако невеста решила сделать иначе.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Невеста в прозрачном платье привела в ярость пользователей сети (фото)
    Невеста в прозрачном платье привела в ярость пользователей сети (фото)
    Невеста в прозрачном платье привела в ярость пользователей сети (фото)
    Facebook / Rivkah Photography

    Под кружевное платье Миранда надела черное боди, которое только подчеркнуло то, насколько просвечивает наряд. Снимками счастливых невесты и жениха поделилась в соцсетях фотограф Ребекка Кэрролл, и они вызвали большой ажиотаж. Пользователей Фейсбука возмутил внешний вид девушки, которая будто не под венец собралась, а на вечеринку в ночном клубе, пишет News.com.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram

     Читайте также: 19-летняя дочь Брежневой в бикини восхитила фанатов потрясающим телом (фото)

    .

    Теги: свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies