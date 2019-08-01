Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных



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Принц Гарри и Меган Маркл

Супруг Меган Маркл лично убаюкивает Арчи

34-летний принц Гарри души не чает в своем первенце Арчи, и несмотря на отсутствие вокальных данных, поет ему колыбельные.

Принц даже встает к нему по ночам и лично меняет подгузники. Причем делает это даже без просьб жены Меган Маркл.

«Он настоящий джентльмен. Герцог любит петь колыбельные для ребенка – хотя Арчи, возможно, не нравится их слышать! У Гарри нет ни слуха, ни голоса, и он это знает. Но это не мешает ему петь, чтобы сын уснул», — цитирует инсайдера Us Weekly.