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    Жизнь

    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Супруг Меган Маркл лично убаюкивает Арчи

    34-летний принц Гарри души не чает в своем первенце Арчи, и несмотря на отсутствие вокальных данных, поет ему колыбельные.

    Принц даже встает к нему по ночам и лично меняет подгузники. Причем делает это даже без просьб жены Меган Маркл.

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    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных
    Ни голоса, ни слуха: Принц Гарри мучает сына пением колыбельных

     «Он настоящий джентльмен. Герцог любит петь колыбельные для ребенка – хотя Арчи, возможно, не нравится их слышать! У Гарри нет ни слуха, ни голоса, и он это знает. Но это не мешает ему петь, чтобы сын уснул», — цитирует инсайдера Us Weekly.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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