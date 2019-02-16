Nickelodeon готовит новый сериал по «Губке Бобу»



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Президент компании рассказал, что хочет делать много новых шоу, а не растягивать популярный мультсериал «на миллион эпизодов»

Телеканал Nickelodeon заявил, что собирается запустить спин-оффы мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Президент компании Брайан Роббинс считает, что фанатам понравится отдельная история Губки Боба и Патрика или Сэнди Чикс и Планктона.

Компания приняла решение из-за падающих рейтингов: новое поколение детей чаще смотрит видео-контент через мобильные устройства и стриминговые платформы, чем через телевизор. Больше у Nickelodeon не получится делать также, как в 1999, когда вышла первая серия «Губки Боба».

«Раньше было нормально иметь один или два хита, делать из них миллион эпизодов, а затем повторять их. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить детскую аудиторию, потому что у них не было выбора. Я думаю, что сегодня нам нужно поддерживать постоянное количество новых шоу», – рассказал Брайан Роббинс изданию Variеty.





Джерело: teleprogramma.pro