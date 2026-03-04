Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет

Фахівці радять не закривати щільно жалюзі або штори на ніч, щоб організм міг прокидатися разом із природним світлом

У Нідерландах існує проста звичка, яку іноді називають «голландським методом» сну. Йдеться про те, щоб залишати штори відкритими на ніч, дозволяючи ранковому сонячному світлу природно будити організм. Попри свою простоту, цей підхід, за словами експертів зі сну, може допомогти налагодити біологічний годинник і покращити якість відпочинку. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Фахівці пояснюють, що світло вночі справді може заважати виробленню мелатоніну – гормону, який сигналізує організму про час сну. Водночас ранкове сонячне світло відіграє ключову роль у регулюванні циркадного ритму. Дослідження показують, що отримання природного світла до 10 ранку допомагає організму краще налаштовувати цикл сну і бадьорості.

Саме тому деякі фахівці радять не закривати щільно жалюзі або штори на ніч, щоб організм міг прокидатися разом із природним світлом. Така звичка може позитивно впливати на якість сну і самопочуття протягом дня.

У Нідерландах відкриті штори давно стали частиною повсякденного життя. Історично це пов’язують із протестантською традицією, яка сформувалася ще в часи Реформації і ґрунтувалася на ідеї, що людям «нема чого приховувати». Звідси і звичка не закривати вікна у будинках.

Сьогодні багато нідерландців пояснюють це інакше. Хтось каже, що просто звик жити без штор, інші, що так приємніше відчувати зв’язок із навколишнім світом. Дехто додає, що відкриті вікна створюють більш дружню атмосферу у районах, адже сусіди частіше вітаються і спілкуються.

Попри культурні відмінності, експерти погоджуються в одному. Регулярне ранкове сонячне світло є одним із найпростіших способів допомогти організму краще регулювати сон. І якщо для цього достатньо просто не закривати штори, то «голландський метод» може стати несподівано ефективною звичкою для багатьох людей.

