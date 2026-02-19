Популярний лайфхак для сну може впливати на роботу мозку

Білий і рожевий шум можуть допомогти заснути, особливо якщо заважають зовнішні звуки. Проте постійне відтворення протягом усієї ночі може скорочувати важливі фази сну

Рожевий шум, який часто використовують для засинання, може не покращувати, а навпаки погіршувати якість сну. Таких висновків дійшли дослідники з Університету Пенсільванії, опублікувавши результати роботи в журналі Sleep, пише «Главком».

Що таке білий і рожевий шум?

Білий шум містить усі частоти звуку з однаковою інтенсивністю. Його часто порівнюють із шипінням телевізора без сигналу.

Рожевий шум також охоплює весь спектр частот, але підсилює нижчі, м’якші звуки. Його зазвичай описують як звук дощу або океанських хвиль. Саме рожевий шум часто рекомендують для розслаблення та кращого засинання.

Як проходило дослідження

У семиденному лабораторному експерименті взяли участь 25 здорових дорослих. Учасники спали за різних умов:

у повній тиші;

з навколишнім шумом (транспорт, вибухові звуки тощо);

з рожевим шумом;

з комбінацією шумів;

із використанням берушів.

Під час сну дослідники вимірювали фази сну, зокрема глибоку (третю стадію) та REM-фазу – період швидкого руху очей, коли ми бачимо сни та відбувається активна обробка інформації мозком.

Що виявили вчені

Навколишній шум скорочував глибоку фазу сну в середньому на 23 хвилини. Рожевий шум зменшував REM-сон приблизно на 18 хвилин за ніч. REM-фаза важлива для пам’яті, концентрації та регуляції настрою. Хоча втрата 15-20 хвилин може здаватися незначною, дослідники зазначають: якщо це відбувається регулярно, дефіцит накопичується.

Керівник дослідження, професор психіатрії Матіас Баснер, зізнався, що не очікував такого вираженого ефекту від рожевого шуму. За його словами, постійний звуковий фон може перешкоджати нормальним процесам мозку під час сну.

Білий і рожевий шум можуть допомогти заснути, особливо якщо заважають зовнішні звуки. Проте постійне відтворення протягом усієї ночі може скорочувати важливі фази сну.

Фахівці радять:

встановлювати низьку гучність;

використовувати таймер;

перевіряти, чи справді шум покращує самопочуття зранку.

До слова, клінічний нейрофізіолог Даніель Бланес Жакар, координатор відділення сну Університетської лікарні Санатас-Ла-Сарсуела (Іспанія), назвав головні помилки, які люди роблять, намагаючись заснути. За його словами, розчарування та тривога через неможливість заснути лише посилюють безсоння, оскільки активують гормони, які сприяють бодьорості.