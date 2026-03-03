Головна Скотч Життя
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Українці назвали вартість мандрівки до Йорданії бюджетною
колаж: glavcom.ua

Дорога з Будапешту до Йорданії коштувала дівчині близько 4 тис. грн

Українка Марія Майгер відвідала одне з найтуристичніших міст світу Йорданію. Дівчина розповіла, скільки вона витратила грошей, щою побачити місто Петра – одне із семи чудес світу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки.

За словами мандрівниці, поїздка до Йорданії була для неї найдешевшою з поміж інших. Дорога з Будапешту до Йорданії коштувала дівчині 3800 тис. грн. Вона також розповіла, що подорожувала із друзями.  «У скільки мені обійшлася подорож у Йорданію на шість днів? Спойлер: це моя найдешевша подорож. Летіли ми в Йорданію з Будапешта. Квитки в обидві сторони обійшлися в 3300 тис. грн», – сказала Марія Майгер.

Марія Майгер також зауважила, що для в'їзду до Йорданії потрібна віза. «Ми обрали варіант онлайн-квитка, який включає і візу, і вхід у більшість основних локацій, у тому числі Петру», – розповіла авторка відео. До слова, у Йорданії розташоване стародавнє місто Петра, що є найпопулярнішою історичною пам'яткою. Місто Петра вважається одиним із семи чудес світу.

Стародавнє місто Петра є найпопулярнішою історичною пам'яткою Йорданії
фото: скриншот Іnstagram/m.maiger/

Дорожче коштувала оренда авто, щоб вільно пересуватися під час мандрівки. «По прильоту одразу в аеропорту ми орендували машину на весь період. І це ще плюс 4600 грн. Сюди вже входить паливо, страхівка та платні паркінги», – поділилася дівчина.

Скільки коштує відвідати Йорданію

  • Такий квиток – 4600 тис. грн.
  • Нічне шоу на Петрі – 1800 тис. грн.
  • Джип-тур по пустелі та нічне чаювання в бедуїнів – 2500 тис. грн.
  • Вхід у мечеть – 390 грн.
  • Житло на 5 ночей – 3800 тис. грн
  • Харчування – 5000 тис. грн.
  • Туристичне страхування – 530 грн. 
  • Сім-карта – 380 грн.
Подорож до Йорданії українці вартувала 31 тис. грн
фото: скриншот Іnstagram/m.maiger/

Уся подорож до Йорданії українці вартувала 31 тис. грн. За словами користувачів, які відреагували на відео мандрівниці, така сума є відносно дешево для такої подорожі.

  • «Ви дуже молодці! За таку ціну пропонують із Єгипту на двох на день у Петрі погуляти».«Вау, дуже круто! Я думаю, що ціна хороша. Сподіваюсь, що вам дуже сподобалось!».
  • «Живу в Аммані вже 7 рік і трохи в шоці, бо це реально дуже небагато».
  • «Досить бюджетно, напевно роль відіграло ще те, що більше людей і деякі витрати можна було розділити».
  • «Ого, ви прямо професіонал. Це дуже дешево. У мене Грузія дорожче вийшла в 1,5 рази».

Також повідомлялося, блогерка з України Богдана Кондратенко відвідала магазин у Польщі та порівняла вартість продуктів з цінами в Україні. Дівчина була здивована неочікуваною різницею вартості продуктів. Деякі популярні продукти в Польщі коштують майже однаково з українськими, проте деякі виявилися дорожчими. Богдана Кондратенко відвідала супермаркет «Ашан», який є не лише в Україні, але й Польщі. 

Читайте також:

