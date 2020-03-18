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    Жизнь

    «Никакой лихорадки, кроме болтовни»: заболевший коронавирусом 63-летний Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии

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    Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии - «Никакой лихорадки, кроме болтовни»: заболевший коронавирусом 63-летний Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии
    Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии

    Актер поделился «плохой» новостью: жена обыграла его в популярную игру

    олливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон прошли курс лечения от коронавируса и уже выписались из больницы. Сейчас супруги находятся на карантине в арендованном доме в Австралии. Исполнитель роли Форрреста Гампа вышел на связь с переживающими за него поклонниками и рассказал о своем нынешнем состоянии.

    В Инстаграме Том опубликовал пост, в котором, в свойственной ему шутливой манере, дал понять, что настроение у него отличное.

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    Том Хэнкс рассказал, чем занимается на карантине

     «Эй, ребята. Хорошие новости: через неделю после положительного теста на Covid-19, в самоизоляции, симптомы почти такие же. Никакой лихорадки, кроме болтовни. Раскладывание белья по полкам и мытье посуды приводит к тому, что хочется дремать на диване», - рассказал Хэнкс подписчикам.

    Поделился актер и «плохой» новостью: жена обыграла его в «Джина Рамми» и лидирует на 201 очко.

    Также актер показал старую пишущую машинку фабрики Corona, которую привез с собой в Австралию.

    «Когда-то я ее очень любил», - признался Хэнкс.

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