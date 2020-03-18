Стали известны первые детали нового «Человека-паука»



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Съемки «Человека-паука - 3» должны начаться этим летом

Журналисты узнали название картины и имя главного злодея

В сети появились долгожданные подробности нового фильма о Человеке-пауке. По сообщению издания Cosmic Book News, новая картина будет носить название Spider-Man: Home Run. Также источники журналистов выяснили, что сражаться наш герой будет с персонажем по имени Крэйвен-охотник. На роль антагониста есть два главных кандидата, оба из которых уже стали звездами DC - «Супермен» Генри Кавилл и «Аквамен» Джейсон Момоа.

Съемки нового фильма должны начаться этим летом и продлятся вплоть до конца осени, разумеется, если коронавирус не внесет в график коррективы.

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