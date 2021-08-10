  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Жена харьковского олигарха показала яркие фото с отдыха на яхте

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жена олигарха Александра Ярославского Марина - Жена харьковского олигарха показала яркие фото с отдыха на яхте
    Жена олигарха Александра Ярославского Марина
    instagram.com/marinka/

    Ярославский и его жена Марина каждое лето отдыхают в Турции

    Харьковский олигарх Александр Ярославский вместе с семьей традиционно отдыхает на своей яхте в Турции. А его почти вдвое моложе жена Марина, как и всегда, позирует в купальниках и выставляет фото в свой Instagram.

    34-летняя Марина когда-то могла стать моделью, а стала женой олигарха, и теперь частенько радует себя и своих подписчиков красивыми фото в купальниках и не только

    Напомним, кроме пляжного отдыха и фото в бикини, Марина любит ходить в горы. В марте они с сыном покорили Килиманджаро.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

    Читайте также: Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жена харьковского олигарха показала яркие фото с отдыха на яхте