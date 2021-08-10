Жена харьковского олигарха показала яркие фото с отдыха на яхте

Ярославский и его жена Марина каждое лето отдыхают в Турции

Харьковский олигарх Александр Ярославский вместе с семьей традиционно отдыхает на своей яхте в Турции. А его почти вдвое моложе жена Марина, как и всегда, позирует в купальниках и выставляет фото в свой Instagram.

34-летняя Марина когда-то могла стать моделью, а стала женой олигарха, и теперь частенько радует себя и своих подписчиков красивыми фото в купальниках и не только

Напомним, кроме пляжного отдыха и фото в бикини, Марина любит ходить в горы. В марте они с сыном покорили Килиманджаро.

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