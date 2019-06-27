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    Жизнь

    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix

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    <p>Николь Кидман</p> <p>instagram.com/nicolekidman/</p> - Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix

    Николь Кидман

    instagram.com/nicolekidman/

    Речь идет об адаптации бродвейского проекта под названием «Выпускной»

    Бывшие партнерши по сериалу НВО «Большая маленькая ложь» – Николь Кидман и Мэрил Стрип – примут участие в новом проекте от стриминг-сервиса Netflix.

    Речь идет об адаптации бродвейского мюзикла «Выпускной». Режиссером картины станет Райан Мерфи, известный по работам в сериалах «Поза», «Вражда» и «Американская история преступлений». Фильм должен выйти на экраны в 2020 году.

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    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix
    Николь Кидман и Мэрил Стрип сыграют в новом мюзикле от Netflix

    Как сообщает портал Deadline.com, весной этого года Мерфи уже подписал контракт с Netflix на производство трех документальных проектов, трех фильмов и четырех телевизионных шоу.

    Сюжет оригинальной версии мюзикла «Выпускной» строится вокруг четырех потерявших славу бродвейских актеров, которые решили отправиться в провинциальный городок, чтобы выступить там на отмененном выпускном вечере. Торжественное мероприятие не состоялось из-за того, что одна из старшеклассниц привела с собой в качестве пары девушку.

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