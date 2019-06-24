Николь Кидман позировала без бра в расстегнутой блузке



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Николь Кидман instagram.com/nicolekidman/

Кинозвезда порадовала поклонников новым фото

52-летняя Николь Кидман заинтриговала поклонников провокационным кадром. Голливудская звезда сделала очень откровенный снимок.

Актриса примерила на себя роль роковой женщины. Она надела расстегнутую белоснежную блузку, под которой не оказалось бра. Завершением образа звезды стали черные брюки с низкой посадкой.

Стилисты оставили волосы Николь зачесанными назад при помощи геля, а минимальный макияж эффектно подчеркнул природную красоту звезды. «Горячим» фото артистка поделилась в Instagram.

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