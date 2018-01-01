Николас Кейдж оказался на грани банкротства

Актер потратил неимоверные суммы на коллекцию раритетных автомобилей и засушенных голов африканских пигмеев

Николас Кейдж последнее время все чаще становится интернет-мемом: чего стоит хотя бы недавнее появление актера на фестивале Sundance в черной шубе и кожаных брюках! Теперь же стало известно, что у 54-летней звезды серьезные проблемы с финансами. В Голливуде уже давно подшучивают над чудачествами



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Николас Кейдж

Актер потратил неимоверные суммы на коллекцию раритетных автомобилей и засушенных голов африканских пигмеев

Николас Кейдж последнее время все чаще становится интернет-мемом: чего стоит хотя бы недавнее появление актера на фестивале Sundance в черной шубе и кожаных брюках! Теперь же стало известно, что у 54-летней звезды серьезные проблемы с финансами.

В Голливуде уже давно подшучивают над чудачествами Николаса: актер известен своей страстью к дорогостоящим и весьма странным раритетам. Так, всего у Кейджа 14 домов в разных штатах США, включая дом с привидениями в Новом Орлеане, в котором несколько столетий назад хозяйка жестоко мучила и убивала рабов.

У Николаса есть коллекция раритетных люкс-автомобилей, кроме этого он стал счастливым обладателем засушенных голов африканских пигмеев! Актер верит, что сила пигмеев перейдет их владельцу. Однажды Кейдж даже купил на черном рынке череп динозавра, но долго он не пробыл в его владении: череп пришлось вернуть, потому что он оказался украденным. Теперь состояние актера оценивается всего в 25 миллионов долларов: он пытается наладить финансовое благосостояние, но в продажи своих артефактов Кейджу пока не особенно везет.

Джерело: graziamagazine.ru