Голуби Гоша і Тоша звикли до людей та їдять навіть з рук

Мешканка Чернігова Алла Рудих врятувала двох голубів. Тепер птахи мешкають у її будинку, адже не можуть самостійно вижити у дикій природі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Суспільне Чернігів.

Дикі голуби Гоша і Тоша потрапили до Алли Рудих ще пташенятами. Гоша дві доби голодував на вулиці та був хворий, тоді ж його підібрала жінка. «Це дикі припутні, дикі голуби, які живуть у наших лісах. Його нам принесли, тому що він був хворий, і ми його виходжували», – розповіла рятівниця.

Голуби звикли до людей та їдять навіть з рук фото: Суспільне Чернігів

Водночас припутень Тоша потрапив до родини Алли Рудих ще в яйці. Його приніс син жінки. «Він мені скинув на роботу кружечок і каже: «Мамо, що робити?». А там уже було яйце, з якого починало вилуплюватися пташенятко. Ми спочатку не знали, що це за пташенятко, ну, навіть не уявляли. Вона народилася 13 грамів усього», – пригадала українка.

У Чернігові жінка врятувала диких голубів та прихистила їх у власному будинку фото: Суспільне Чернігів

Тоша нещодавно хворів на пневмонію, птаха вдалося врятувати завдяки лікам. Однак тепер пернатий не зможе самостійно вижити у дикій природі.

«Вони живуть разом поки що. Тоша його трохи побоюється, звичайно, ну, поки так. Можливо, оскільки він здоровий, ми його через певний час після того, як він полиняє, будемо віддавати у спеціальні розльотні вольєри. І тоді з можливою адаптацією випустити на волю», – зазначила господарка.

Господарка годує голубів спеціальним кормом фото: Суспільне Чернігів

Наразі він разом із Гошою живе у будинку Алли Рудих. Птахи мають власні окремі кімнати. Вони вже звикли до людей. Їх годують спеціальним кормом, найбільше припутні люблять свіжі рослини.

«Вони харчуються спеціальною сумішшю, яку ми купуємо в зоомагазинах. На ринках я не дуже люблю купувати їм, тому що не знаємо умови зберігання, а так безпечніше. Також вони постійно мають отримувати вітаміни, спеціальний гріт, який допомагає в перетравлюванні їжі», – пояснила жінка та зауважила, що догляд за птахами потребує чимало часу та ресурсів.

У Чернігові жінка врятувала диких голубів та прихистила їх у власному будинку фото: Суспільне Чернігів

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